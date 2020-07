Polizei Unfallflucht in Bochum: Unbekannter hat fünf Autos demoliert

Bochum. Fünf parkende Autos auf der Dorstener Straße wurden von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Gleich fünf parkende Autos wurden in der Nacht zum Freitag (12.) von einem unbekannten Autofahrer auf der Dorstener Straße beschädigt. Der Unfall ereignete sich in etwa in Höhe der Hausnummer 308. Der Verursacher flüchtete danach, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Autos wurden bei dem Unfall zusammengeschoben und zum Teil erheblich beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden.

Lauten Knall gehört

Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 2.25 Uhr. Zu dieser Uhrzeit war ein Zeuge durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Er bemerkte die beschädigten Fahrzeuge auf der Straße. Umgehend informierte er die Polizei. In diesem Bereich ist die Dorstener Straße stadtauswärts zweispurig und hat einen abgetrennten Parkstreifen am Fahrbahnrand. Die Beamten mussten feststellen, dass sich der Verursacher unerkannt entfernt hatte. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt sein muss.

Ermittlungen dauern an

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung im Umfeld der beschädigten Autos konnten bisher weder Fahrzeug noch Fahrzeugführer aufgefunden werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat ermittelt bereits und sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, insbesondere Menschen, denen ein größerer Wagen der Marke VW mit einem starken Frontschaden aufgefallen ist. Der Autofahrer hat sich möglicherweise in Richtung Herne entfernt.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 0234/ 909-52 13 bzw. -5206. Die Ermittlungen, die vom Verkehrskommissariat fortgeführt werden, dauern an.

