Unwetter im Ruhrgebiet und Münsterland – Gewitterlage bleibt

Unwetter in Dortmund: In Huckarde wurde am Samstag Straßen und Keller überflutet.

Rhein und Ruhr. Unwetter mit Starkregen haben die Feuerwehr am Freitag und Samstag auf Trab gehalten: Es krachte teils heftig. Und es bleibt gewittrig

Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, hochgespülte Gullydeckel, umgekippte Bäume und eine Kläranlage außer Betrieb: Unwetter mit Starkregen haben die Feuerwehr am Freitagabend und Samstagnachmittag in Teilen von Nordrhein-Westfalen mächtig auf Trab gehalten.

Am Samstagnachmittag waren wie schon am Freitag das östliche Ruhrgebiet und das Münsterland stark betroffen. Auch im Rheinland krachte es ab 15 Uhr teilweise heftig. Für fast alle Städte und Kreise an Rhein und Ruhr warnte der Deutsche Wetterdienst vor schwerem Gewitter mit Hagel und Starkregen. Am späten Nachmittag beruhigte sich die Lage (vorerst).

Schwerpunkt im Dortmunder Westen – A1 bei Gevelsberg überflutet

Im Bochumer Osten kam gegen 14.40 Uhr der erste Einsatz für die Feuerwehr – dann ging es im Minutentakt weiter. Fast alle Einsatzorte lagen in Langendreer und Werne. Vielerorts flutete der starke Regen Wohnungen, Keller und Straßen. In Stiepel kippte ein großer Baum um und musste zersägt werden.

Auch im benachbarten Dortmund gab es Probleme mit überflutete Straßen – hier war vor allem der Westen betroffen. Die Feuerwehr hatte 350 Einsätze bis 17 Uhr, etwa in Huckarde, wo Straßen und Keller überflutet waren.

In Witten rückte die Wehr zu etwa 50 Einsatzstellen aus: An der Kreuzung Dortmunder/Stockumer Straße hatte das Regenwasser eine 10 Zentimeter hohe Geröllschicht angespült – die Straße war dadurch unpassierbar. Feuerwehr und Tiefbauamt räumten auf. An der Kronenstraße war eine Lagerhalle überschwemmt: Die Feuerwehr pumpte über vier Stunden lang das Wasser ab.

Auch auf der A1 Richtung Köln zwischen Volmarstein und Gevelsberg stand das Wasser. Auf der A46 Richtung Düsseldorf ist laut WDR die Ausfahrt Grevenbroich überflutet und bis Sonntag gesperrt. Auf der A44 war Richtung Düsseldorf die Ausfahrt Krefeld-Forstwald nicht nutzbar.

Im münsterländischen Dülmen fuhr die Feuerwehr am Samstagnachmittag innerhalb von zwei Stunden 40 Einsätze, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Teils mussten Keller oder Senken abgepumpt werden – teils lief das Wasser von selbst ab. Ein Autofahrer samt Wagen musste aus einer überfluteten Unterführung befreit werden. Besonders in der Innenstadt seien zahlreiche Wohngebäude und Geschäftshäuser mit Wasser vollgelaufen und Straßen gesperrt worden, so der Sprecher. Im Kreis Steinfurt sah es ähnlich aus, betroffen hier vor allem Lengerich und Tecklenburg.

Viele Wettereinsätze auch schon am Freitagabend

Allein im münsterländischen Kreis Warendorf gab es am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag 375 Einsätze, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Auch am Morgen gebe es immer noch vereinzelte Einsätze, bisher rund 20. „Unwetter kommen zwar immer wieder mal vor, aber das war die Spitze des Eisbergs in den letzten zwei Jahren“, so der Sprecher. 405 Feuerwehrkräfte seien aufgrund einer Vielzahl vollgelaufener Keller und Straßenüberflutungen im Einsatz gewesen.

Schwerpunkt war mit 200 Fällen der Raum Beckum, gefolgt von Drensteinfurt und Telgte. Der größte Einsatz war laut Feuerwehr in einer Kläranlage in Drensteinfurt, die kurzzeitig außer Betrieb war - sechs Stunden habe dieser gedauert.

Unwetter in Dortmund und Bochum

Auch im Ruhrgebiet zog das Unwetter seine Kreise, unter anderem massiv in Hamm und dem Kreis Unna. In Dortmund zählte die Feuerwehr seit Freitagabend 70 Einsätze, wie ein Sprecher berichtete. Neben umgekippten Bäumen und abgebrochenen Ästen seien etwa im westlichen Stadtteil Huckarde drei Straßen überflutet gewesen und 15 Keller kontrolliert worden. Teilweise hätten auch die Bewohner selbst die eingedrungenen Wassermassen abgeschöpft.

In Bochum seien 150 Kräfte an mehr als 50 Stellen im Einsatz gewesen, wie die Feuerwehr noch in der Nacht auf Samstag mitteilte. Überwiegend hätten große Mengen Wasser aus Kellern herausgepumpt und verlegte Abläufe freigelegt werden müssen, um einen Wasserabfluss zu ermöglichen.

Meister Starkregen im Kreis Warendorf

Am schlimmsten habe das Unwetter im nördlichen Ruhrgebiet und im Münsterland gewütet, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Der meiste Starkregen sei mit 86,5 Litern pro Quadratmeter in Wadersloh (Kreis Warendorf) gemessen worden.

In den kommenden Tage bleibe das Wetter weiter unbeständig. Es könne erneut einiges an Niederschlägen herunterkommen, so die Meteorologin. Wo die Schwerpunkte liegen und wann sich die Lage beruhigt, lasse sich nicht vorhersagen. (mit dpa)