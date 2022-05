Unwetter in NRW: Erneut drohen örtlich Hagel und Gewitter

In der zweiten Wochenhälfte kündigen sich in Nordrhein-Westfalen Gewitter an, selbst Tornados sind möglich.

Essen. Ein weiteres Gewitter-Tief führt auch am Freitag zu Unwetterwarnungen in NRW. Hagel, Starkregen und Sturmböen sind möglich, auch Tornados.

Auch an diesem Freitag müssen sich die Menschen in NRW auf ungemütliches Wetter einstellen. Zunächst startet der Tag mit wechselnder bis starker Bewölkung und einzelnen Schauern und Gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagabend mit. Am Freitagnachmittag und Abend gebe es deutlich erhöhtes Gewitter- und Unwetterpotenzial. Dabei sei mit teils heftigem Starkregen, Hagel sowie schweren Sturmböen, vereinzelt auch orkanartigen Böen, zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad, auf dem Kahlen Asten um 21 Grad.

Für die Schulen ist kein landesweiter Unterrichtsausfall geplant, teilte das NRW-Schulministerium auf Anfrage mit. Es sei nicht vorhersehbar, zu welcher Uhrzeit und in welchen Landesteilen das vorhergesagte Unwetter am Nachmittag auftreten werde. In solchen Fällen entscheide auf der Grundlage des entsprechenden Erlasses jede Bezirksregierung eigenständig unter Berücksichtigung der regionalen Wetterlage über einen möglichen Ausfall des Präsenz-Unterrichts, hieß es aus dem Schulministerium.

Die für diesen Freitag angesetzten Prüfungen, unter anderem Nachschreibprüfungen im Abitur und Prüfungen in Berufskollegs, sollen wie geplant stattfinden. Bei Bedarf sollten die Schulgebäude so lange geöffnet bleiben, bis ein sicherer Heimweg für die Schülerinnen und Schüler möglich sei.

Unwetter in NRW: Warnung vor örtlichen Überflutungen

Aufgrund der Wetterprognosen hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) den Hochwasserinformationsdienst aktiviert. Die Niederschläge könnten sich auf die Abflüsse in den Gewässern im Land auswirken. Eine konkrete Vorhersage der betroffenen Gebiete sowie der jeweilige Zeitraum sei noch nicht möglich. In von Starkregen betroffenen Gebieten könne es zu örtlichen Überflutungen kommen, die Wasserstände könnten in den betroffenen Gebieten deutlich ansteigen.

Die Prognosen des Hochwasservorhersagemodells deuteten derzeit in den Gebieten von Erft und Rur und deren Zuflüssen auf einen Anstieg der Wasserstände hin. Der Schwerpunkt rasch ansteigender Pegel werde ab Freitagmorgen erwartet. Die Bevölkerung sollte sich fortlaufend informieren, beispielsweise über die Warn-App Nina, so das Lanuv.

Unwetter am Donnerstag weniger heftig als befürchtet

Trotz umgestürzter Bäume und Beeinträchtigungen im Flug- und Bahnverkehr war das Unwetter am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen weniger heftig ausgefallen als vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor unwetterartigen Entwicklungen mit Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel gewarnt. Auch orkanartige Böen oder sogar Tornados waren möglich.

Die Gewitterfront erreichte NRW am Donnerstagnachmittag über den Südwesten bei Aachen und zog dann über das Rheinland sowie das Münsterland und das Ruhrgebiet hinweg. Vielerorts verdunkelte sich schlagartig der Himmel. Es gab lokal heftige Regenfälle, Donner und Blitze. Später zog die Gewitter-Front weiter über Südwestfalen Richtung Ostwestfalen-Lippe.

Unwetter in NRW: Binnenschiffer in Duisburg von Blitz getroffen

Bei einem Blitzeinschlag auf einem Frachtschiff in Duisburg wurde eine Person schwer verletzt. Es handle sich vermutlich um einen Beschäftigten auf dem Schiff, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er habe sich während des schweren Unwetters auf dem Frachter aufgehalten. Der Blitz sei auf dem Deck eingeschlagen und habe den Mann dadurch schwer verletzt, so der Sprecher.

Der Flughafen in Düsseldorf stellte aus Sicherheitsgründen am Nachmittag für rund 30 Minuten seinen Betrieb ein. In der Zeit hätten keine Maschinen landen oder starten können, teilte ein Flughafensprecher mit. Außerdem wurden die Flugzeuge in der Zeit nicht be- und entladen. Ab etwa 15.45 Uhr konnte der Betrieb aber wieder planmäßig laufen, hieß es.

Unwetter in NRW: Zugverkehr eingeschränkt, Bäume blockieren Strecken und Straßen

Ein halbes Dutzend umgestürzter Bäume wurden am Niederrhein und im Münsterland am Donnerstag gemeldet, Bahnstrecken waren blockiert. Zwischen Düsseldorf und Leverkusen stürzte ein Baum auf die Nord-Süd-Hauptstrecke. Auch für Freitag warnen Bahn-Unternehmen angesichts der neuen Unwetterwarnungen vor Störungen im Bahnverkehr.

Das Unwetter in NRW hat für Bäume und Ästen auf den Zuggleisen gesorgt. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

„Zwischen Haltern und Dülmen stürzte ebenfalls ein Baum um. Betroffen waren hier zwei Regionalexpress-Linien. Laut „zuginfo.nrw“ (externer Link) waren außerdem mehrere Regionalbahnen im Münsterland, Duisburg und Dortmund beeinträchtigt. Auch in der Eifel kam es zu Unwetterschäden. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, musste zudem in den benachbarten Niederlanden der Bahnverkehr nach Deutschland wegen des Gewitters zeitweise eingestellt werden.

Feuerwehren im Land meldeten am Donnerstag zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Im Kreis Borken musste unter anderem die Bundesstraße B525 gesperrt werden, weil dort Bäume umzustürzten drohten. Auch am Niederrhein meldete die Feuerwehr umgestürzte Bäume; in Moers krachte ein Baum auf ein Auto. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. In Ennepetal führte Starkregen dazu, dass Gullydeckel aus ihren Verankerungen gehoben wurden, teilte die dortige Feuerwehr mit.

Unwetter in NRW: Stadt Krefeld evakuierte Flüchtlinge aus Leichtbauhalle

Wegen der Unwettergefahr hatte die Stadt Krefeld vorübergehend die in Leichtbauhallen im Forstwald untergebrachten Geflüchteten aus der Ukraine in eine Schule gebracht. Grund dafür sei die Gewitterwarnung des DWD für die Stadt am Niederrhein gewesen. Windböen in Orkanstärke waren vorhergesagt worden.

Der Düsseldorfer Wildpark und der Zoo Dortmund wurden wegen des angekündigten Unwetters am Donnerstagnachmittag geschlossen. Die Tiere des Zoos seien vorsorglich in die Innengehege gebracht worden, teilte eine Sprecherin in Dortmund mit. Am Freitagmorgen soll entschieden werden, ob der Zoo wieder öffnen könne, teilte die Stadt Dortmund mit (externer Link).

Unwetter in NRW: Die Aussichten für die kommenden Tage

Nach DWD-Angaben erreicht die Lage an diesem Freitag mit dem Durchzug eines Gewittertiefs ihren Höhepunkt. Dann rechnen die Meteorologen mit schweren Sturmböen, Hagel und heftigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmetern. Die Niederschlagswerte während der Flutkatastrophe 2021 seien aber deutlich höher gewesen, sagte ein Meteorologe. Damals habe es sich um einen „Dauerregen-Zustand gehandelt, der eine extrem große Fläche eingenommen hat.“

Am Donnerstagnachmittag verfinsterte sich der Himmel in weiten Teilen NRWs - weitere Unwetter sind für Freitagmittag angekündigt (Symbolfoto). Foto: Sascha Fromm

Auch das NRW-Innenministerium teilt auf Anfrage mit: „Die aktuellen Prognosen zeigen derzeit keine Parallelität zu der meteorologischen Ausgangslage der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr.“ Dennoch stünden die Einheiten der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes allzeit bereit. „Die Bevölkerung sollte sich fortlaufend informieren, beispielsweise über die WarnApps NINA und DWD WarnWetter sowie über ihre regionalen Medien.“

LANUV: Erft und Rur zeigen beginnden Anstieg der Wasserstände

Das LANUV beobachtet laut NRW-Umweltministerium laufend die Auswirkungen des Unwetters auf ein mögliches Hochwasser. „Die Prognosen des Hochwasservorhersagemodells deuten derzeit in den Einzugsgebieten von Erft und Rur (inkl. deren Zuflüsse) bereits ab dem Abend auf einen sich beginnenden Anstieg der Wasserstände hin“, heißt es.

Ab Freitagmorgen bestehe nach aktuellem Stand die Möglichkeit, dass insbesondere im Eifeler Raum in den Einzugsgebieten von Erft und Rur im Laufe des Tages der Informationswert 1 überschritten wird. Bedeutet: „Ggfs. Ausuferung des Gewässers, land- und forstwirtschaftliche Flächen können überflutet werden; leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen sind möglich“. Es handle sich um den niedrigsten von drei Informationswerten.

Unwetter in NRW: Vereinzelte Tornados am Freitag möglich

Laut DWD sind am Freitag sogar vereinzelte Tornados möglich. Ob, wo und wann die schlauchartigen Stürme auftreten könnten, lasse sich noch nicht vorhersagen. „Wir können nur kurzfristig vor einem Tornado warnen, etwa fünf bis sechzig Minuten vorher“, so der Tornado-Experte Andreas Friedrich vom DWD. Sehe man eine schwarze Wand auf sich zukommen, sollte man schnell Schutz in fensterlosen Innenräumen oder Kellern suchen. Im vergangenen Jahr hatte es in Deutschland zwischen 40 und 80 Tornados gegeben.

Lesen Sie dazu auch: Tornados möglich: Was das Wetter für die Region bedeutet

Der ADAC rief Autofahrer dazu auf, besonders vorsichtig zu fahren. „Die Geschwindigkeit deutlich reduzieren, den Sicherheitsabstand vergrößern und vorausschauend fahren, ist bei starkem Regen das A und O“, sagte der ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold.

Wetter in NRW: Auch am Samstag sind noch Schauer möglich

In der Nacht zu Samstag ziehen die Schauer und Gewitter nach Osten ab. Der Samstag wird voraussichtlich wechselnd bewölkt. Am Vormittag werden nördlich der Ruhr vereinzelt Schauer erwartet.

Erst am Wochenende wird sich das Wetter allmählich beruhigen. Die Schauer und Gewitter ziehen sich dann Richtung Alpenrand zurück. Die Temperaturen sollen bei gemäßigteren Werten zwischen 18 Grad an der Küste und etwa 28 Grad am Oberrhein liegen. Am Samstagvormittag sind nördlich der Ruhr vereinzelte Schauer möglich, es bleibt bewölkt bei deutlich kühleren Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. (Red. mit dpa)

