Virologe im Podcast: „Corona-Schnelltest ist Minusgeschäft“

„Das Corona-Update für NRW“: Schnelltests sind nicht die Lösung, die wir uns erhofft haben, erzählt uns der Virologe Prof. Dittmer im Podcast.

Die Corona-Krise ist eine Ausnahmesituation für uns alle. Sie beschäftigt uns täglich und deshalb wollen wir bei nah&direkt nicht nur einmal die Woche darüber berichten. „Das Corona-Update für NRW“ bekommt ihr jetzt mehrmals die Woche von uns – kürzer, aber dafür öfter.

In dieser Folge: Mundschutz-Chaos, Corona-Schnelltests und Patient*innen aus dem Ausland

Erst hieß es: Ein Mundschutz bringt nichts, um sich gegen das Coronavirus zu schützen. Jetzt heißt es: Es ist doch besser, einen Mundschutz zu tragen. Ja… was denn nun? Wir fragen im Podcast nach bei einem, der es wissen muss: Prof. Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Universitätsklinikum Essen. Er bringt in dieser Folge aber nicht nur Klarheit ins Mundschutz-Wirrwarr, sondern gibt auch eine Einschätzung ab zu den derzeit überall neu entwickelten Corona-Test-Geräten. Prof. Dittmer sagt: „Für das, was wir täglich testen müssen, sind sie völlig ungeeignet.“ Und er erzählt uns außerdem, warum sie gerade jetzt Patient*innen aus Italien und Frankreich aufnehmen, wie sie sie behandeln und wie es ihnen geht.

Wie geht es euch mit der Corona-Situation? Wenn ihr mögt, erzählt es uns per WhatsApp-Sprachnachricht oder auf die Mailbox: 01523 / 1041058 oder schickt uns eine Mail an hallo@nahunddirekt.de.

