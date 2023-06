Ruhrgebiet/Region. Im Sommer darf gespritzt und gematscht werden! Diese 20 Wasserspielplätze in der Region versprechen kostenlose Abkühlung bei maximalem Spaß!

Im Sommer haben Wasserspielplätze ihren großen Auftritt. Wir haben die schönsten Plätze in der Region zusammengesucht. Und das beste: Alle sind kostenlos!

Natürlich gibt es auch tolle Wasserspielplätze in Parks und Kultur-Orten, die Eintritt kosten – wie im Dortmunder Westfalenpark, in der Essener Gruga, im Maximilianspark in Hamm, dem Hagener Freilichtmuseum, am Schiffshebewerk Henrichenburg oder an der Hattinger Henrichshütte. Diese Orte sind sogar meist einen kompletten Tagesausflug wert.

Hier stellen wir 20 kostenlose Wasser- und Matschspielplätze im Ruhrgebiet und im Sauerland vor:

Arnsberg, Ruhrpromenade:

Auf dem großen Abenteuer- und Wasserspielplatz zwischen dem Kloster Wedinghausen und der Ruhr gibt es Pumpen, Rinnen und Wasserläufe zum Matschen. Auch der normale Spielplatz direkt nebenan ist recht groß. Hier ist immer viel los! Die Anlage wird peu á peu neu aufgestellt. Eine große, neue Wasserspielanlage in Libellenform ist bereits fertiggestellt.

Bochum, Stadtpark:

In den Sommermonaten laufen auf dem Wasserspielplatz zwei große Becken voll. Kinder können in den beiden Wasserläufen, die das Wasser von der Quelle in die Becken leiten, nach Herzenslust matschen. Der normale Spielplatz ist direkt nebenan. Gastronomie ist auch in der Nähe. Und wem das Spielplatzwasser nicht reicht, der kann im Tretboot über den Stadtpark-See schippern.

Im Sommer laufen im Bochumer Stadtpark die runden Becken voll – im Herbst ist das Wasser aus. Foto: Hans Blossey

Dortmund, Berghofen, Ruhfusstraße:

Dieser kleine Wasserspielplatz mit viel Baumschatten liegt mitten im Wohngebiet. Kinder können mit einer klassischen Pumpe einen langen, kurvigen Bachlauf füllen und das Wasser darin auch stauen. Unten läuft das Wasser in den Lohbach. Dazu gibt es einen Bolzplatz und einige Spielgeräte, die sich vor allem für kleinere Kinder eignen.

Dortmund, Revierpark Wischlingen:

Mitten im Revierpark Wischlingen liegt ein mittelgroßer Wasserspielplatz mit Bachlauf, Insel und Wasserspirale. Ringsum auf den weitläufigen Wiesen stehen auch anderen Spielgeräte, wie etwa eine Seilbahn. Auch Gastronomie ist in der Nähe.

Wasserspirale im Dortmunder Revierpark Wischlingen. Foto: Hans Blossey

Duisburg, Jubiläumshain:

Auf diesem mittelgroßen Wasserspielplatz können Kinder an verschiedenen Stellen Wasser schöpfen – an Pumpen und Quellen. In den Wasserläufen und aufgebockten Metallrinnen kann das Wasser aufgesteut werden. Es gibt sogar eine Dusche. Dank des alten Baumbestandes ist es recht schattig. > mehr Infos

Wasserspielplatz im Jubiläumshain in Duisburg-Hamborn Foto: Udo Milbret / Funke Foto Services

Duisburg, Innenhafen:

Ein beliebter Treffpunkt für Familien ist der große Wasserspielplatz am Innenhafen: Über zwei große Handpumpen und zwei Steinpyramiden fließt das kühle Nass in Wasserbecken und über Matschtische auf die großzügige Sandfläche. Hier kann nach Herzenslust gematscht werden. Nebenan laden viele weitere Spielgeräte zum Klettern, Schaukeln und Rutschen ein.

Eine Wasserpumpe auf dem Spielplatz am Innenhafen in Duisburg. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Duisburg, Wasserpark Wedau:

Dieser Wasserspielplatz ist riesig! Direkt am Bertasee neben der Regattabahn ist ein flacher Seitenarm aufgestaut, den Kinder auf einem Floß überqueren können. Aus einem kleineren Becken fließt das Wasser über zwei breite Sandspiel-Stufen in den Seitenarm, von dort aus in den See. Neben dem Staubecken schlängelt sich ein Bach durch die Wasserlandschaft mit Pumpen und Spritzen. Daneben gibt es einen großen Spielplatz.

Der Wasserspielplatz an der Regatterbahn. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Duisburg, Uettelsheimer See:

Dieser große Wasserspielplatz liegt direkt am Strand des Uettelsheimer Sees. Im Jahr 2020 wurde er umfassend saniert. Die Nähe zum See war auch für die Thematik des Spielplatzes maßgebend: Hauptattraktion ist das große Holzschiff mit seinen bunten Holz- und Stahlpfosten. Kinder können an mehreren Pumpen Wasser aus dem See holen, oder sofort mit dem Eimer. Direkt am Ufer gibt's allerdings kaum Schatten. Strand halt!

Düsseldorf, Volksgarten:

Im baumbestandenen Volksgarten, einem Teil des Südparks, können Kinder auf einer großen Wasserspielfläche toben. Unzählige Mini-Vulkane schießen Wasser meterhoch in die Luft, es gibt Bachläufe, Pfützen, Spritzen und Sprudler. > mehr Infos

Spritzen Richtung Vulkanlandschaft im Düsseldorfer Südpark. Foto: Sergej Lepke / Funke Foto Services

Eslohe, Kurpark:

Der große Spielplatz im Kurpark ist ein Besuchermagnet, besonders an schönen Sonnentagen. Neben zahlreichen Spielgeräten gibt es auch ein üppiges Sandareal mit Wasser- und Matschanlage. Wem das noch nicht genügt, der findet Natur pur am nahe liegenden Esselbach. Gleich nebenan ist das Esselbad und ein Minigolfplatz.

Essen, Bürgerpark:

Der Altenessener Bürgerpark ist zwar eingezäunt und nur tagsüber geöffnet, aber kostet keinen Eintritt. Kinder können im Wassertrichter plantschen und das Wasser mit Pumpen, Spritzen, Rädern und Spiralen bewegen. Außerdem gibt es im Park ein Café, einen Naturteich zum Schwimmen und einen Spielplatz.

Planschen im Bürgerpark in Altenessen. Foto: Knut Vahlensieck / Funke Foto Services

Gelsenkirchen, Revierpark Nienhausen:

Mehrere Spielplätze sind über den Park verteilt – einer davon ist ein Wasserspielplatz . Hier jagen die Kinder Wasser durch Düsen, Wind- und Wasserräder, um damit mehrere Wassermulden zu füllen. Zudem gibt es Pumpen, Schöpfräder und Schrauben, die das Wasser durch Rinnen auf Matschtische leiten. Kiosk und Toiletten sind in der Nähe.

Gelsenkirchen, Nordsternpark:

Im flachen Teich können Kinder mit einem Bottich übers Wasser schippern – im anderen Teil des Becken kann man plantschen und schwimmen. Weiterer Höhepunkt: Der "Wasserfall", ein in Steinkaskaden angelegter Hang mit Wasserrinnen. Außerdem gibt es mehrere Wasserspielstationen zum Matschen.

Der Wasserspielplatz im Nordsternpark in Gelsenkirchen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Gladbeck, Rathauspark:

Zwischen Hallenbad und Rathaus liegt mitten in der Stadt dieser kleine, aber sehr liebevoll gestaltete Wasserspielplatz. Mit Wasserkanonen, Spritzen und Tret-Düsen können sich die Kinder gegenseitig nass spritzen – oder hinterhältig auf die Eltern zielen.

Gladbeck, Wittringen:

Auf dem kleinen Wasserspielplatz am Schloss Wittringen können Kinder nicht nur waghalsige Schaukeln testen, sondern auch wunderbar matschen: In der Vulkanlandschaft am Spielplatz kommt Wasser aus bunten Betonkegel, Spritzdüsen und Wipp-Pumpen. Die farbigen Kacheln erinnern an Lavaströme. Der Überlauf führt in einem Wasserlauf zu einem weiteren Wasserspiel. Auch einen kostenlosen Streichelzoo gibt's dort. > mehr Infos

Wasserspielplatz am Wasserschloss Wittringen. Foto: Heinrich Jung / Funke Foto Services

Hemer, Sauerlandpark:

Über den gesamten Spielplatz der ehemaligen Landesgartenschau verläuft ein verzweigtes Rinnensystem. An Stauscheiben, Mühlrädern, Schalen und Pumpen können Kinder das Wasser umlenken und stauen. Im hinteren Teil liegt ein großer Sandspielplatz mit Pumpen zum Matschen und Sandburgen Bauen. Der Wasserspielplatz wurde im Frühjahr neu gestaltet, seitdem gibt es auch Matsch-Tische und eine "Kinderwaschanlage".

Wasserspielplatz im Sauerlandpark Hemer. Foto: Hans Blossey

Mülheim, Müga/Stadthallengarten:

Der große Matschspielplatz an der Müga in Broich ist wunderbar! Mit einer Reihe besonderer Wasser-Spielgeräte macht er seinem Namen alle Ehre. Das Wasser plätschert teils von oben herab, fließt durch lange Rinnen und sammelt sich in mehreren Becken und im Sand. Gerade bei jüngeren Kindern und zur warmen Jahreszeit steht die Matsche-Pampe erfahrungsgemäß hoch im Kurs.

Nicht weit entfernt von diesem schönen Platz liegt der Wasserspielplatz im Stadthallengarten, der für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre empfohlen ist. Auch hier geht es feucht-fröhlich zu: Eine ganze Palette origineller Wasserspiele können die jungen Besucher erkunden.

Wasserspielplatz in der Mülheimer MüGa. Foto: Oliver Müller / WAZ FotoPool

Oberhausen, OLGA-Park:

Auf dem großen Wasserspielplatz in der Olga gibt es leider nicht viel Schatten – dafür aber viel Wasser. 2011 wurde der Spielplatz mit zwei Wasseranlagen neu angelegt. An Pumpen, Matschtischen und Wasserrädern können die Kinder Matschen und das Wasser in den Rinnen stoppen. Überall dreht und bewegt sich etwas. > mehr Infos

Wasserspielplatz im Oberhausener Olga-Park. Foto: Funke Foto Services/Kerstin Bögeholz

Schmallenberg, Gleidorf:

Direkt am Sauerland-Radring liegt der Abenteuerspielplatz "Wilde 13" in Schmallenberg-Gleidorf. Neben vielen unterschiedlichen Spielgeräte gibt es dort auch einen Matschbereich mit Pumpe und langem Wasserlauf, Felswand inklusive.

Warstein, Bilstein-Tal:

Der Waldspielplatz im Bilsteintal verbindet Spielen, Natur und Wasser. Die Spielgeräte sind Standard, aber der breite, natürliche Bachlauf ist einmalig. Nebenan lockt zudem der eintrittsfreie Wildpark mit vielen Tieren.

