WAZplus-Abonnenten sehen ab 29. Juli viel weniger Werbung

Essen. WAZplus-Abonnenten bekommen 70 Prozent weniger Werbung ab dem 29. Juli angezeigt. Wechseln Sie jetzt noch in das günstige Jahresabo.

Liebe Leserin, lieber Leser,

in turbulenten Wochen wie diesen sind gut recherchierte und fundierte Informationen wichtiger denn je. WAZ.de liefert Ihnen rund um die Uhr die aktuelle Nachrichtenlage aus Ihrer Stadt und Region, gut recherchierte Hintergründe und Kommentare aus Politik und Wirtschaft, alles Wissenswerte aus Sport und Kultur und – nicht zuletzt Ratgeberthemen für Ihren Alltag.

Werbeausspielung erheblich reduziert

In den vergangenen Monaten haben wir durch Umfragen erfahren, dass die Werbung auf WAZ.de den Lesefluss sehr stören kann. Wir möchten deshalb auf die Rückmeldungen unserer Leser reagieren: Wir werden ab dem 29. Juli die Werbeeinblendungen für unsere Abonnenten von WAZplus um 70 Prozent reduzieren.

Es ist kein Geheimnis, dass WAZ.de durch Werbeanzeigen Geld verdient. Um den Verlust der Werbeeinnahmen aufzufangen, müssen wir zudem den monatlichen Preis für das WAZplus-Abonnement ab dem 29.07.2020 auf monatlich 9,99€ (inkl. MwSt.) anheben. Nichtsdestotrotz hoffen wir, Ihnen mit dieser Maßnahme ein noch besseres Leseerlebnis schaffen zu können: Nah dran, gut recherchiert - Was Sie von uns erwarten dürfen.

Günstiges Jahresabo für 6,66 Euro

Wenn Sie noch bis zum 28. Juli unser attraktives Jahresabo abschließen, dann zahlen Sie für die nächsten zwölf Monate monatlich nur einen Preis von 6,66 Euro (einmalige Abbuchung von 79,90 Euro).

Unser Angebot für Sie:

100 Prozent Zugriff auf alle Artikel auf WAZ.de

70 Prozent weniger Werbung

Nur 79,90 Euro im ersten Jahr statt künftig 119,88 Euro (12 x 9,99 Euro)

Das Angebot gilt nur bis zum 28. Juli 2020

So geht es: Gehen Sie oben rechts auf WAZ.de auf "Anmelden" bzw. auf das Köpfchen und loggen Sie sich ein. Gehen Sie dann in "Mein Account" auf "Zum Treue-Angebot" im ersten Reiter Bibliothek. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren AGB. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Leserservice unter der Telefonnummer 0800 / 60 60 710 oder per Mail an leserservice@waz.de.

Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und hoffen, dass das deutlich werbereduzierte WAZplus das Lesen der Nachrichten auf unserem Portal deutlich angenehmer macht.

Anne Krum,

Digitalredaktionsleitung WAZ / stellv. Chefredakteurin