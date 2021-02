Am Flughafen Düsseldorf sind im vergangenen Jahr fast 75 Prozent weniger Passagiere ins Flugzeug gestiegen als noch 2019.

Flugverkehr Wegen Corona: 74 Prozent weniger Passagiere an NRW-Flughäfen

Düsseldorf. Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 auch die Passagierzahlen der Flughäfen in NRW beeinflusst. Nur 5,6 Millionen Menschen stiegen ins Flugzeug.

Die sechs Verkehrsflughäfen in Nordrhein-Westfalen haben im Corona-Jahr 2020 fast drei Viertel ihrer Passagiere eingebüßt. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, stiegen insgesamt nur 5,6 Millionen Fluggäste in die dort startenden Maschinen. Das seien 74 Prozent weniger als im Jahr 2019.

Etwa 4,7 Millionen Menschen davon seien ins Ausland geflogen. Im Jahr zuvor waren an den NRW-Airports noch 21,7 Millionen Passagiere gezählt worden.

Fast 75 Prozent weniger Passagiere am Flughafen Düsseldorf

Am größten betrug der Rückgang der Passagierzahlen fast 75 Prozent, beim Airport Paderborn-Lippstadt waren es sogar knapp 87 Prozent. Etwas besser sind die Zahlen für den , der ein Minus von 55 Prozent verzeichnete. (dpa)