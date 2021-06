Flugunfall Wegen technischer Probleme: Pilot landet in Getreidefeld

Kamen. Statt auf der Landebahn des Flugplatzes Heeren setzte das Ultraleichtflugzeug in einem Feld auf. Der Pilot aus Schwerte wurde leicht verletzt.

Bei einer Sicherheitslandung in einem Getreidefeld bei Kamen ist der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges am Samstagmorgen leicht verletzt worden. Der 47-Jährige habe beim Landeanflug auf den Segelflugplatz Kamen-Heeren offenbar ein technisches Problem bekommen, teilten Polizei und Feuerwehr am Samstag mit.

Der Mann aus Schwerte habe nach der Landung noch selbstständig aus der motorisierten Propellermaschine aussteigen können und einen Notruf abgesetzt. Er sei notärztlich versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei waren vor Ort. (dpa)

