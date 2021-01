Wetter Wetter: Am Wochenende gibt's neuen Schnee in NRW

NRW. Der Donnerstag hat mit frostigen Temperaturen begonnen. Wetterdienst warnt vor glatten Straßen und kündigt neuen Schnee an - am Wochenende.

Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende voraussichtlich neuer Schnee. Nach aktuellen Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen soll es in der Nacht zu Sonntag anfangen zu schneien. Wie viel Schnee das Bundesland erwartet sei derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher des DWD am Donnerstag.

Im Laufe des Sonntags könne der Schnee in Regen übergehen. Es werde voraussichtlich ein „buntes Potpourri aus verschiedenen Niederschlagsarten“, so der DWD-Sprecher. Dabei gebe es tagsüber Temperaturen knapp über null Grad, nachts können es im Bergland bis zu minus sieben Grad sein.

Warnung vor Straßenglätte - Temperaturen bleiben frostig

Der DWD warnte am Donnerstag vor glatten Straßen durch überfrierende Nässe, vor allem östlich des Rheins und in der Eifel. Auch in der Nacht zu Freitag dürften Straßen glatt werden durch Rauhreif und überfrierendes Schmelzwasser. Die Temperaturen sinken in der Nacht zu Freitag auf -1 bis -4 Grad Celsius, im Bergland auf bis zu -6 Grad, teilte der DWD mit.

Der Freitag wird wolkig bis stark bewölkt, heißt es beim DWD. Auch tagsüber steige das Thermometer nicht über den Gefrierpunkt. Der Samstag bleibe laut DWD ohne Niederschlag und frostig. In der Nacht zu Sonntag breite sich dann von Westen her Schneefall aus.

Am Sonntag könnte es auch im Flachland schneien, berichtete der DWD. Allerdings würden die Temperaturen am Niederrhein auf bis zu 4 Grad steigen. Der Wind drehe im Tagesverlauf von Süd auf West. Wettermodelle sehen für die kommende Woche steigende Temperaturen voraus. (mit dpa)

+++ Nachrichten direkt ins Postfach: Hier können Sie sich für unsere kostenlosen Newsletter anmelden! +++