Wetter in NRW: 37,5 Grad! Heißester Tag des Jahres

Essen. Hitze in NRW: Der Samstag war der bisher heißeste Tag dieses Jahres, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Das Wetter hält sich und wird schwül.

Die Hitze hat NRW fest im Griff: NRW steuert in den kommenden Tagen wohl auf einen neuen Jahresrekord zu: Bis zu 38 Grad erwarteten die Experten für den Samstag.

Die Hitze hält Nordrhein-Westfalen fest im Griff: Der Samstag war der bisher heißeste Tag des Jahres, sagte am Samstagabend Meteorologin Ines von Hollen vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen.

Schon am Samstagmittag zeigte das Thermometer in Köln, Düsseldorf und Geldern 34 Grad, Am Nachmittag wurden dann in Düsseldorf 37 Grad gemessen, den höchsten Wert zeigte die Messstation in Weilerswist an: 37,5 Gad. Die höchsten Temperaturen wurden für die Zeit um 17 Uhr herum erwartet, hieß es beim DWD auf Nachfrage. In Tönisvorst bei Krefeld stiegt das DWD-Thermometer bis auf 37,3 Grad Celsius, ebenso an einer Messstelle in Köln-Stammheim, sagte von Hollen. Auf dem Kahlen Asten im Sauerland wurde die 30-Grad-Marke indes nicht erreicht: MIt 29,2 Grad war es aber auch dort hochsommerlich warm.

„Einen neuen Rekord so wie vergangenes Jahr werden wir aber nicht kriegen“, teilte der DWD bereits am Morgen mit. Die bisher höchste Temperatur dieses Jahres hatte der DWD am 31. Juli in Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit 36,9 Grad gemessen. Vom Allzeit-NRW-Rekord ist das aber noch deutlich entfernt: Im niederrheinischen Tönisvorst hatte das Thermometer vor rund einem Jahr 41,2 Grad gezeigt. Tönisvorst war auch am Freitag einer der bundesweit heißesten Orte mit zeitweise 34,9 Grad am frühen Nachmittag.

Hitze in NRW: Abkühlung ist kaum in Sicht

Sonntag sorgen Quellwolken dafür, dass es „nur“ bis auf 36 Grad raufgeht. Am Montag sind erneut 38 Grad nicht ausgeschlossen, wie die DWD-Meteorologin Ines von Hollen am Freitag in Essen sagte. In den Ballungsräumen gibt es häufig sogenannte „tropische Nächte“, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt.

Und Abkühlung ist kaum in Sicht. „Sonntag gibt es vielleicht mal Hitzegewitter.“ Grundsätzlich bleibe es aber heiß mit Temperaturen über 30 Grad. Dass es über eine Dauer von sieben bis acht Tagen über 30 Grad heiß sei, sei schon „außergewöhnlich“, sagte von Hollen. Das Gewitter-Risiko nehme in der kommenden Woche von Tag zu Tag zu. Die Temperaturen blieben voraussichtlch jedoch auch am kommenden Wochenende über der 30-Grad-Marke: "Wir haben es mit einem stabilen Hoch zu tun".

Allerdings werde die Luft langsam feuchter, was auch zum Wochenanfang Schauer und Gewitter bringen kann, in jedem Fall aber für zunehmende Schwüle sorgt. „Eine richtige Regenfront ist aber nicht in Sicht“, sagte die Wetter-Expertin.

Hitze in NRW: Behörden starten Überwachungsflüge der Wälder

Der ausbleibende Regen und die große Hitze sorgen für steigende Gefahr von Wald- und Flächenbränden. Die Behörden unternehmen daher an diesem Wochenende in einigen Landesteilen erste Überwachungsflüge.

In den Regierungsbezirken Düsseldorf und Detmold sind zunächst Samstag und Sonntag je zwei Flüge geplant. In Köln ist ab Samstag zunächst ein Flug pro Tag vorgesehen.

Überwachungsflüge: Moorflächen und Waldgebiete im Fokus

Aus der Luft geschaut werden soll auch in Ostwestfalen-Lippe, Samstag und Sonntag je zwei Mal. „Im Fokus stehen Gebiete rund um die Senne, große Moorflächen sowie alle Waldgebiete in Ostwestfalen-Lippe“, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung Detmold.

Durchgeführt werden die Flüge mit Polizeihubschraubern oder angemieteten Flugzeugen. Am Steuer des Überwachungsflugzeugs sitze jeweils ein Pilot des Luftsportvereins Oerlinghausen. Als Experten sind ein Feuerwehrmann sowie ein Mitarbeiter des Regionalforstamts mit an Bord. (Red./mit dpa)