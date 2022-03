Wetter in NRW: Donnerstag wird frühlingshaft warm

Essen. Das Wetter in NRW bietet weiterhin Sonne und blauen Himmel. Zum Wochenende werden Wolken erwartet. Doch die Temperaturen bleiben mild.

Nach einer sonnigen Woche soll das kommende Wochenende in Nordrhein-Westfalen bewölkt werden. Doch an diesem Donnerstag wird es erstmal frühlingshaft warm: Die Temperaturen sollen in NRW bis auf 17 Grad steigen. Das wäre dann der bisher wärmste Tag in diesem Jahr.

Auch am Freitag wird es sonnig und trocken, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Bis zu 16 Grad werden dann erwartet, im Bergland bis 12 Grad. Der Wind kann zeitweise böig auffrischen und kommt aus Südost.

Wetter in NRW: Am Wochenende kommen Wolken

Am Wochenende bleibt es mild in NRW, wenn auch mit Temperaturen 'nur' bis 15 Grad, sagt der DWD. In der Nacht auf Samstag ziehen von Westen dichte Wolkenfelder auf, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mitteilte. Vereinzelt gebe es Regen, meist bleibe es allerdings niederschlagsfrei.

Bewölkt wird es nach Angaben des DWD am Samstag und Sonntag vor allem im Westen des Landes. Im Osten soll es zunächst sonnig bleiben. Die Temperaturen liegen am Samstag und Sonntag zwischen 12 und 15 Grad. Die Nächte bleiben verbreitet frostfrei. Lediglich im Bergland fallen die Temperaturen in den negativen Bereich, so der Meteorologe.

(dpa/Red.)

