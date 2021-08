Wetter Wetter in NRW: Gewitter, Schauer und Wolken am Sonntag

NRW. Eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern überquert am Sonntag NRW. Im Sauerland und in Ostwestfalen sind Unwetter mit Starkregen möglich.

Stark bewölkt und teilweise regnerisch: Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen startet wechselhaft. Im Norden sei das Wetter am Montag allerdings besser als im Süden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen.

Während in der Südhälfte anfangs noch schauerartiger Regen aufziehe, sei es in der Nordwesthälfte meist niederschlagsfrei. Vereinzelt seien auch Unwetter und Starkregen nicht auszuschließen. Davon sind vor allem Ostwestfalen und der Hochsauerlandkreis betroffen, wo örtlich bis zu 35 Liter Starkregen pro Quadratmeter möglich seien. Im Tagesverlauf lockere es zunehmend auf. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 23 Grad. Am Abend sollen die Gewitter nachlassen.

Im Laufe der Woche beruhige sich das Wetter schließlich, so die DWD-Expertin. Am Dienstag und Mittwoch dürfte es recht freundlich und sonnig werden - bei ähnlichen Temperaturen. (mit dpa)

