Wetter NRW: Mehr Wolken am Sonntag - Nächte bleiben frostig

Die Menschen in NRW können sich auch am Sonntag auf freundliches Wetter freuen. Es wird aber zunehmend wolkiger.

NRW. Nach einem sehr sonnigen Samstag ziehen am Sonntag wieder mehr Wolken über NRW. In der Nacht können die Temperaturen auf bis zu -8 Grad sinken.

Sonnig, mild und trocken wird das Wochenende in Nordrhein-Westfalen. „Ein freundliches Spätwinterwetter“ sei auch zum Wochenstart zu erwarten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Die Temperaturen am Sonntag sinken leicht auf 4 bis 8 Grad und pendeln sich voraussichtlich auf ähnlicher Höhe am Montag und Dienstag ein. Es bleibe niederschlagsfrei.

Wetter am Sonntag: Nächte werden frostig

Nach einem sehr sonnigen Samstag wechselten am Sonntag die Wolken dann stellenweise etwas häufiger mit der Sonne ab, so der DWD. Es gebe kaum Wind und maximal acht Grad. Allerdings sollen die Nächte verbreitet frostig bleiben Im Bergland seien bis minus acht Grad möglich. (dpa)

