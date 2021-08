Nicht nur die steigenden Temperaturen sind ein Hinweis auf den Klimawandel. Auch der Niederschlag in NRW hat sich verschoben. Ein Überblick.

Wie macht sich der Klimawandel in NRW bemerkbar?

Wetter Wetter in NRW: Schauer, Starkregen und höchstens 20 Grad

NRW. Das Wetter am Wochenende bringt in NRW Schauer, örtlich auch Starkregen. Von "Sommer" lässt sich bei höchstens 20 Grad kaum sprechen.

Wetter-Apps zeigen derzeit Regensymbole und machen für die kommenden Tage wenig Hoffnung auf Sonne: Das Wetter am Wochenende bleibt herbstlich und bringt Regen. Schauer, örtlich auch Starkregen sind möglich, sagt der Deutsche Wetterdienst.

Von Norden her ziehen ab Freitagmittag Schauer über das Land, auch Gewitter sind möglich, heißt es beim DWD. Mit höchstens 20 Grad Celsius - oft auch ein paar Grad darunter - kann man schon mal beginnen, seine Herbstkleidung aus dem Schrank zu holen...

Wetter am Wochenende bleibt unbeständig und kühl

Wer am Wochenende einen Ausflug plant, sollte sich ebenfalls auf Regen einstellen sagt Erwin Hafenrichter, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen: "Für Samstag ist mit Schauern zu rechnen, es wird aber kein Dauerregen erwartet."

Auch der Sonntag bleibt unbeständig. Die Höchsttemperaturen bleiben im Bereich von 20 Grad, vielleicht etwas mehr. Der Wind sei schwach, könne aber böig sein, mit Schauern sei erneut zu rechnen, heißt es beim DWD.

DWD: Die Sonne hat noch Kraft

"Ein Altweibersommer ist derzeit noch nicht absehbar", heißt es beim DWD mit Blick auf die kommende Woche. Es zeige sich aber, dass die Sonne - sollte sie die Wolken mal durchbrechen - "nach wie vor noch Kraft hat", sagt Hafenrichter.

Für Mitte der kommenden Woche deute sich an, dass sich die Sonne wieder öfter zeigt, sagt der Meteorologe. Temperaturen bis 23 Grad seien ab Mittwoch möglich - dann, wenn am 1. September der meteorologische Herbst beginnt. Im Kalender dauert der Sommer indes noch bis zum 21. September. Am 22. September ist dann auch kalendarisch der Herbst da. (dae)

