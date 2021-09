Wetter in NRW: Spätsommer! Hoch beschert Sonne und Wärme

NRW. Nach Regenwetter und kühlen Temperaturen wird es in NRW jetzt spätsommerlich warm. Das soll einige Tage bleiben, sagt der Deutsche Wetterdienst.

Meteorologisch hat am Mittwoch der Herbst begonnen, auf dem Kalender geht der Sommer noch mit 22. September. Für die kommenden Tage soll sogar das Wetter wieder passend sein: "Es wird spätsommerlich trocken und warm in NRW", sagte eine Meteorolgin beim Deutschen Wetterdienst in Essen (DWD).

Für diesen Donnerstag werden Temperaturen bis zu 25 Grad erwartet, das Wetter zeige sich "heiter und sonnig", heißt es beim DWD. Zum Beginn der neuen Woche kann es gar am Rhein bis zu 28 Grad warm werden, stellt DWD-Meteorologin Ulrike Zenker am Donnerstag auf Anfrage in Aussicht.

DWD: Bis zu 28 Grad am Montag

Wenig wolken, kein Niederschlag und zunehmend Sonne: Die kommenden Tage werden spätsommerlich, heißt es beim DWD. Am Freitag werden am Rhein bis zu 26 Grad erwartet, im Ruhrgebiet bis zu 25 Grad, im Bergland wird es etwas kühler. Der Samstag bringe Hochnebel und mehr Wolken, aber auch da bleibe es trocken. Temperaturen steigen bis auf 26 Grad, sagt Meteorologin Zenkner.

Am Sonntag herrscht in ganz NRW voraussichtlich Ausflugswetter: "Wir erwarten weniger Wolken als am Samstag und auch keine Niederschläge", sagt Zenkner. Bis zu 27 Grad kann es warm werden. Am Montag steigt das Thermometer voraussichtlich bis auf 28 Grad in NRW.

Gemessen an der Wetterstatistik sei derzeit "alles im normalen Rahmen" für einen Septemberbeginn, sagt die Meteorologin. Die Wettermodelle seien sich mit Blick in die kommende Woche "fast einig" mit ihrer Spätsommer-Einschätzung. Der nächste Regen könnte eventuell am kommenden Donnerstag NRW erreichen - oder am Freitag, sagt Zenkner. (dae)

