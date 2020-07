Wetter in NRW: Starkregen, Unfälle und gesperrte Autobahnen

Wetter in NRW: Die Experten warnen am Mittwoch vor kräftigen Gewittern mit Regen, Sturm und Hagel.

Essen. Starkregen hat am Mittwochmorgen für Unfälle, Staus und gesperrte Autobahnen gesorgt. Experten warnen weiter vor Gewitter und Hagel.

Nasser Start in den Juli: Ein Tiefausläufer zieht am Mittwoch mit Regen und Gewitter über Nordrhein-Westfalen hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Schon am Morgen sorgte der Starkregen für Unfälle, Staus und gesperrte Straßen. Die A2 musste zeitweise in Richtung Oberhausen gesperrt werden, auch auf der A448 in Bochum prallte ein Pkw-Fahrer in die Leitplanke. Beide Sperrungen sind mittlerweile wieder aufgehoben.

Dabei soll es den ganzen Mittwoch über ungemütlich bleiben. Insbesondere in einem Streifen vom Niederrhein über das Ruhrgebiet und das südliche Münsterland bis nach Ostwestfalen sowie im Bergischen Land sind demnach bis zum Abend Regenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter möglich.

Wetter in NRW: Kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel erwartet

In den südlichen Landesteilen erwartet der DWD am Nachmittag auch einzelne, kräftigere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad. Am Donnerstag und Freitag bleibt es den Meteorologen zufolge bei Temperaturen von bis zu 24 Grad wechselnd bis stark bewölkt. Es gebe aber nur vereinzelte Schauer.

In der Nacht auf Donnerstag ziehen die Niederschläge ab und es lockert laut DWD gebietsweise auf. Am Donnerstag werden nur noch einzelne Schauer bei maximal 24 Grad erwartet. (dpa)

Weitere Nachrichten aus der Region gibt es hier.