Wetter in NRW: Viel Sonne, erste Wolken - Aussicht auf Regen

Symbolbild. Der Frühling schreitet voran in NRW, gleichwohl gibt es in einigen Bereichen des Landes nachts noch Bodenfrost. Doch auch das dürfte sich in den kommenden Tagen ändern.

Essen. Auch am Wochenende bleibt das Wetter in NRW trocken mit milden Temperaturen. Es ziehen Wolken auf. Ab Montag kann es täglich etwas Regen geben.

Zum Start ins Wochenende bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen weiter überwiegend freundlich. Bei Höchstwerten zwischen 11 und 16 Grad gibt es am Freitag viel Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mit. Am Nachmittag könnten im äußersten Westen des Landes auch Wolkenfelder aufziehen, es soll aber trocken bleiben.

Auffallend ist zudem: Während es tagsüber erneut frühlingshaft warm wird, kann es nachts in Tal-Lagen nach wie vor gefrieren, sagt DWD-Meteorologin Ines von Hollen. Doch schon am Sonntag dürfte es nachts etwa in Sauerland oder Eifel nicht mehr gefrieren. Doch einige Wettermodelle deuten laut von Hollen an, dass es zum Ende der kommenden Woche in bestimmten Regionen nochmal Nachfrost geben kann.

Wetter in NRW: Wolken am Wochenende, aber es bleibt trocken

Am Samstag soll sich laut DWD-Prognose vor allem in Ostwestfalen die Sonne zeigen. Am Niederrhein könnte es auch dichter bewölkt sein, bis auf einzelne Tropfen in der Nacht zu Samstag bleibt es aber wohl trocken. Die Temperaturen erreichen nach Angaben des DWD 12 bis 16 Grad.

Kaum bewölkt wird es in Ostwestfalen nach DWD-Prognose auch am Sonntag. Im Westen seien dichte Wolken zu erwarten. Dazu soll es erneut Temperaturen bis 16 Grad geben. Im höheren Bergland werde mit bis zu 9 Grad Celsius gerechnet. Der Wind werde mäßig wehen, in Gipfellagen jedoch kann es teils starken, in Böen wehenden Wind aus Süd- und Südosten geben.

Die neue Woche startet mit leichtem Regen, sagt von Hollen. "Viel Regen erwarten wir jedoch nicht", sagt die Meterologin. Bereits im Laufe des Montags lasse er wieder nach. Auch am Dienstag sei dann wieder etwas Regen möglich, bis Donnerstag könnte dann der zuletzt so gewohnte Sonnenschein von Wolken gebremst werden, aus denen es hin und wieder auch regnet, heißt es beim DWD.

(dpa/Red.)

