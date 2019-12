Essen. Weihnachten ist ein Fest, das vornehmlich in Innenräumen gefeiert wird. Gut so! Denn das Wetter zu Weihnachten wird nass, windig, ungemütlich.

Wetter: Nasse statt weiße Weihnacht an Heiligabend

Wer noch ein Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten sucht: Ein Regenschirm wäre passend! Denn das Wetter zu Weihnachten wird in den meisten Teilen NRWs nicht Schnee bringen, sondern Regen.

Weiße Weihnacht? Das wird wohl nix...: An den Weihnachtstagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen nass und ungemütlich, berichtete am Montag der Deutsche Wetterdienst (DWD). Der Heiligabend am Dienstag ist stark bewölkt und regnerisch. In den höchsten Lagen ist am Abend auch Schneeregen möglich.

Temperaturen an den Weihnachtstagen werden kühler

Der Wind wird zeitweise böig und soll im Tagesverlauf auf West drehen. Die Höchstwerte an Heiligabend liegen zwischen 6 und 10 Grad, im Bergland werden 4 bis 6 Grad erwartet, teilte der DWD mit.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es der Prognose zufolge stark bewölkt. Am Mittwochmorgen ist vereinzelt noch mit Regenschauern, in den Hochlagen mit Schneeschauern zu rechnen.

Neue Regenschauer am zweiten Weihnachtsfeiertag

Erst im Laufe des Tages ziehen die Wolken laut DWD ab, bevor am zweiten Weihnachtstag wieder neue Wolken aufziehen. Bei 4 bis 7 Grad, im Bergland 1 bis 4 Grad, seien am Donnerstag wieder Regenschauer möglich.

Die Natur allerdings kann den Regen gut gebrauchen. Die Böden sind laut dem Dürremonitor des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung nach wie vor in Deutschland zu trocken. Vor allem in der für das Wurzelwerk von vielen Bäumen wichtigen Mess-Tiefe von 1,80 Metern. (mit dpa)