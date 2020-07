Nach der Hitze am Freitag - dem heißesten Tag des Jahres in NRW - droht ein Wetterumschwung: Am Samstag erwarten Experten heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel.

NRW. NRW gerät ins Schwitzen, zumíndest am Freitag. Schon am Samstag sorgen Gewitter mit Starkregen und Hagel für eine schnelle Abkühlung.

Am Wochenende dann droht der Wetterumschwung : Eine Kaltfront zieht über NRW und bringt Starkregen, Hagel und schweren Böen mit sich.

: Eine zieht über und bringt Starkregen, Hagel und schweren Böen mit sich. Schon am Samstag kühlt sich das Wetter in NRW damit wieder merklich ab, es drohen heftige Gewitter .

kühlt sich das damit wieder merklich ab, es drohen . Das Wetter in NRW: Freitag wird es so richtig warm - es wird der bisher heißeste Tag des Jahres . Die Nacht bleibt tropisch .

Freitag wird es so richtig warm - es wird der bisher . Die Nacht bleibt . Mit der Hitze steigt die Waldbrandgefahr: Am Freitag gilt die zweithöchste Warnstufe.

Am Freitag, dem bislang heißesten Tag des Jahres in NRW, sind schon am Mittag mancherorts mehr als 30 Grad gemessen worden. So meldete eine Wetterstation in Aachen eine Temperatur von 30,8 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen berichtete. Am Düsseldorfer Flughafen waren es gleichzeitig bereits 30,3 Grad.

Wetter NRW: Auf die Hitze folgen heftige Gewitter mit Hagel

Die Wetterexperten korrigierten ihre Erwartungen für die Höchsttemperatur in NRW leicht nach oben. Man gehe jetzt davon aus, dass im Raum Aachen und Vordereifel sogar 37 Grad erreicht werden könnten, sagte eine Sprecherin. Im Ruhrgebiet sollen es bis zu 34 Grad werden, in Ostwestfalen bis zu 30 Grad.

Die ersten Gewitter erwartet der DWD nicht vor Samstagmorgen gegen 8 Uhr im Raum Aachen. Aber auch im Kreis Kleve seien Gewitter möglich. Die Front komme von Westen her nach NRW.

Für Samstag erwartet der DWD teils heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Durch die Gewitter lässt die Hitze im Lauf des Tages ein wenig nach, es werden noch Temperaturen um die 30 Grad erwartet. Auch am Sonntag sind noch einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich und die Temperaturen sinken weiter. Die Höchstwerte liegen dann bei 26 Grad im Flachland und 22 Grad in höheren Lagen.. (dpa)

Lesen Sie hier noch mehr Nachrichten aus der Region.