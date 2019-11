Essen. Die heimische Natur hat Vieles zu bieten. Vor allem Kinder haben Spaß beim Sammeln von Blättern und Blüten. Der Schmuck lädt ein zum Gestalten.

Wie können Blätter und Blüten am besten erhalten bleiben?

Seit der Frühling zurück ist, macht so ein Waldspaziergang doch gleich wieder mehr Spaß. Die Bäume zeigen endlich wieder ihre Blätterpracht und auch die Blumen blühen in allen erdenklichen Farben.

Blätter und Blüten sehen jedoch nicht nur gut aus – es lässt sich mit ihnen auch Schickes gestalten. Dafür müssen die geeigneten Blätter jedoch zunächst einmal gefunden und gesammelt werden. Das klingt nach Mühe, hat allerdings gleich mehrere Vorteile: Man kommt nicht nur an die frische Luft, sondern lernt bisweilen auch noch etwas über die Natur in den heimischen Gefilden. Außerdem kommen bei Spaziergängen durch den Wald Kindheitserinnerungen wieder hoch, als man unbeschwert über Wiesen und Felder zog.

Um Blumen und Blätter vernünftig zu konservieren, sollten die Pflanzen zwischen saugfähigen Papieren gepresst werden. Foto: Feenstaub

Gerade Kindern bereitet das Sammeln von Blättern eine Menge Freude. Auf diese Weise können den Kindern auch verschiedene Pflanzennamen beigebracht werden. Die beste Zeit dafür ist zwischen Mai und September – da zu dieser Zeit schlicht und ergreifend die größte Auswahl zu finden ist. Um hinterher etwas mit den Pflanzen anfangen zu können, benötigt man eine Blattpresse. Wichtig ist, dass Blätter und Blüten keine Risse aufweisen, in einem guten Zustand sind und möglichst trocken sind.

Dickes Telefonbuch als Blattpresse

Das Pressen von Blättern und Blüten ist alles andere als ein Hexenwerk. Damit die Pflanzen allerdings nicht verwelken, kommt man am Pressen nicht vorbei. Die Blätter können zum Beispiel in ein dickes Buch wie ein Telefonnummer-Verzeichnis oder Katalog gelegt werden. Vorher sollte man möglichst saugfähiges Papier (Löschpapier, Seidenpapier, Zeitungspapier etc.) zwischen die Seiten legen und darauf die zu pressenden Blätter.

Das Buch soll daraufhin mit Gewichten wie zum Beispiel anderen dicken Büchern beschwert werden. So verschwindet nach und nach die Feuchtigkeit aus den Pflanzen. Wer die Presse nicht selbst bauen möchte, wird auch im Handel fündig. Bis das Pressen abgeschlossen ist, kann es auch schon mal einige Tage oder Wochen dauern.

Herbarium als denkbare Möglichkeit

Sobald die Blätter und Blumen endgültig getrocknet sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten. So ist beispielsweise denkbar, ein Sammelalbum als eine Art Herbarium anzulegen. Ein Herbarium bezeichnet vor allem in der Wissenschaft eine Sammlung konservierter Pflanzen. Auf diese Weise können Sie ihre gesammelten Pflanzen in Erinnerungen behalten. „Ein Herbarium ist im Prinzip die Summe der getrockneten Pflanzen“, erklärt Professor Dr. Thomas Stützel, Leiter des Lehrstuhls für Evolution und Biodiversität der Pflanzen an der Ruhr-Universität Bochum.

Wer die gesammelten Blumen und Blätter jedoch anderweitig nutzen möchte, kann sie auch zu Dekorations-Zwecken verwenden. So eignen sich die passenden Blüten beispielsweise ideal dazu, ein schönes Wandbild zu gestalten. Soll einer anderen Person ein nettes Geschenk gemacht werden, können die Verpackung oder eine Grußkarte mit den passenden Pflanzen verziert werden. Denn über Blumen freut sich ohnehin jeder – erst recht wenn ihre Haltbarkeit unbegrenzt ist. Auch Kerzen oder Handyhüllen lassen sich sehenswert mit Blumen und Blättern schmücken.