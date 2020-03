Dortmund. In Dortmund-Dorstfeld wohnen Menschen angeblich illegal im Gewerbegebiet. Nun will die Stadt, dass sie ausziehen: binnen sechs Monaten.

Rainer Hartwig wohnt seit mehr als 30 Jahren hier, sein Nachbar gar sein ganzes Leben. Doch jetzt sollen sie raus: Die Stadt Dortmund hält ihre Wohnungen für illegal; die beiden betroffenen Straßenzüge im Stadtteil Dorstfeld liegen im Gewerbegebiet, die Stadt sagt sogar: Industriegebiet. Ein halbes Jahr haben die an die 20 Betroffenen, Mieter und Eigentümer, nun Zeit auszuziehen. Andernfalls droht ein Ordnungsgeld von 2000 Euro. Pro Monat und pro Person.

Es ist schon die zweite Frist, die die Bewohner der Straßen Auf dem Brümmer und Iggelhorst gesetzt kriegen, die erste Ordnungsverfügung war im Mai 2019 in der Post. Binnen drei Monaten, verlangte die Stadt damals noch, hätten Mieter wie Eigentümer ihre Wohnungen zu verlassen. Dagegen klagten die Betroffenen – zunächst erfolgreich. Die kurze Frist sei „nicht zumutbar“, urteilte das Oberverwaltungsgericht in Münster in zweiter Instanz – im Oktober, zwei Monate nach Ablauf der Frist. Nun aber die erneute Verfügung, diesmal zu befolgen bis August. Betreff: „Illegale Wohnnutzungen in einem (...) Gewerbegebiet… Fehlende Genehmigungslage“.

Ein „schreckliches Scheißjahr“

„Nach einem schrecklichen Scheißjahr“, wie eine Betroffene sagt, reagieren die Bewohner diesmal nicht mehr ganz so geschockt wie beim ersten Mal. Monatelang hätten sie damals „nicht richtig geschlafen“, erzählt Barbara Hartwig, 57, im Iggelhorst 15, „da kommen Sie nicht drüber weg“, sagt eine Nachbarin. Angela Kretschmer, 53, gesteht: „Am Anfang haben wir viel geheult.“ Aber dann erwachte der Kampfgeist: Erst klebten sie Aufkleber an ihre Briefkästen, „Die Illegalen Dorstfeld-West“, inzwischen gibt es auch T-Shirts. Einige Mieter zogen tatsächlich aus, die anderen streiten gegen die „Entwohnungswelle“.

Das Türschild der Hartwigs: Den Aufkleber-Spruch gibt es inzwischen auch auf T-Shirts. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

„Wir gehen hier nicht weg“, sagt Rainer Hartwig, 59, entschlossen, „es ist unser Zuhause“, sagt seine Frau. Der Sohn ist hier aufgewachsen, der Garten groß, die Miete günstig, die Heizung neu, die Nachbarschaft ein eingeschworenes Team. „Wir halten zusammen“, sagt Hartwig. Was die Stadt zu spüren bekommt: Mehrere Betroffene haben schon im Vorjahr Klage gegen die Ordnungsverfügung eingereicht. Sie sei rechtswidrig, das Gebiet sei eher ein Misch- als ein Gewerbegebiet. Das Wohnen Auf dem Brümmer und am Iggelhorst „hat keinen Ausnahmecharakter, sondern stellt den Regelfall dar“, argumentieren die Anwälte.

Die Stadt indes beruft sich auf den Bebauungsplan von 1968. Danach sei das Wohnen im Gewerbegebiet nur in Ausnahmefällen in Betriebswohnungen erlaubt, die zu den Werkstätten gehören. Und auch diese dürften nur von aktiven Betriebsangehörigen genutzt werden. Tatsächlich stehen die Wohnhäuser in Dorstfeld zwischen Tischlereien, Autowerkstätten und -händlern, ebenso hat ein Hersteller von Duftmitteln hier sein Betriebsgelände.

Bewohner pochen auf ihren Bestandsschutz

„Die Stadt Dortmund bedauert diesen Schritt“, heißt es in einer Stellungnahme von Mai 2019, „sieht aber keine Handlungsspielräume.“ In ihren Schreiben an die Betroffenen ist von „öffentlicher Sicherheit“ und „Gefahrenabwehr“ die Rede. Die Bauaufsichtsbehörde, heißt es, sei „befugt, die ohne baurechtliche Genehmigung aufgenommene Nutzung einer baulichen Anlage zu untersagen, damit rechtstreue Bürger … nicht benachteiligt werden“. Und schließlich: „Eine allgemeine Wohnnutzung“ in einem Gewerbegebiet sei „unter keinem denkbaren Gesichtspunkt zulässig und legalisierbar“.

Doch, sagen die Bewohner. Sie pochen auf ihren Bestandsschutz: Eines der Wohnhäuser etwa steht schon seit 1908, wurde von drei Generationen einer Familie dauerhaft bewohnt, der jetzige Besitzer wurde 1951 dort geboren. Alle Anbauten seien „mit eigenen Händen erbaut“, sagt der. Auch Rainer Hartwig sagt, er sei schon 1987 eingezogen. Die Anwälte schließen daraus, es liege also „eine jahrzehntelange faktische Duldung“ vor. Alle Mandanten sind „ordnungsgemäß gemeldet, sie bekamen städtische Post hierher, zahlten Grundsteuer und Müllgebühr. „Drei Jahrzehnte war es kein Problem“, fragt Rainer Hartwig, „und jetzt soll es illegal sein?“

Eventhalle störte mit Freudenschüssen

Angela Kretschmer, Barbara und Rainer Hartwig (v.l.) vor dem Haus, in dem sie seit vielen Jahren wohnen. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Ins Rollen kam die Geschichte durch einen Zufall. Einer der nun betroffenen Anwohner hatte sich über den Lärm einer neuen Eventhalle beschwert, Nachbarn erzählen von lauten Partys und Freudenschüssen. Das Bauordnungsamt prüfte, entdeckte das angeblich illegale Wohnen – und schlug nach ersten Informationen, Gesprächen und Schreiben, dass die private Nutzung „zu unterlassen“ sei, den Rechtsweg ein. Dazu sei man laut bundesweit gültiger Baunutzungsverordnung sogar verpflichtet. In einem Gewerbegebiet sei das Gewerbe zu schützen, nicht das Wohnen. „Ich möchte nicht erleben“, sagte der zuständige Planungsdezernent Ludger Wilde im Mai, dass Betriebe sich wehrten, weil Bewohner sich über Lärm beschwerten.

Allerdings vermuten die Anwohner noch einen anderen Grund dafür, warum die Stadt es plötzlich so eilig hat: Im Internet wirbt ein Berliner Immobilien-Unternehmen mit „Logistik-/Produktionshallen in Dortmund-Dorstfeld“. 43.000 Quadratmeter werden angeboten „in einem ausgewiesenen Industrieareal im Westen Dortmunds“ – einem derzeitigen Brach-Gelände mit der Adresse Auf dem Brümmer. Anwohner beobachteten dort in den vergangenen Wochen Rodungs- und Erdarbeiten, teilweise auf Fotos dokumentiert.

Anzeige wirbt für Industriehallen – ist das der Grund?

Dortmund dementiert, dass das eine mit dem anderen zu tun habe. „Die eingeleiteten Ordnungsverfahren stehen in keinem Zusammenhang zu einer konkret geplanten zukünftigen Nutzung.“ Es lägen weder Bauanträge vor, noch gebe es dazu Gespräche mit der Bauaufsicht. Und die Immobilien-Anzeige? Solche Inserate, sagt ein Stadtsprecher, dienten häufig Investoren häufig nur dazu, Interessenten für eine eventuelle Ansiedlung zu finden: Man klopfe also ab, ob überhaupt Ankermieter interessiert seien. Der ursprüngliche Termin, „Verfügbar ab 4. Quartal 2019“, ist in der Anzeige übrigens nicht mehr zu finden.

Auch für die Rodungen hat die Stadt eine Erklärung: Weil auf dem Gelände der Boden saniert werden solle, wurden kleinere Bäume und Sträucher gefällt. Für größere Bäume erwartet das Umweltamt Fällanträge. Die Stadt werde sowohl Rodungen als auch den Umgang mit dem Boden im Blick behalten.

Wofür auch immer: In Dorstfeld wollen Mieter und Eigentümer sich nicht vertreiben lassen. Und dagegen „klagen, bis es nicht mehr geht“.

>>INFO: UMWANDLUNG IN EIN MISCHGEBIET?

Das betroffene Gewerbegebiet in Dorstfeld könnte in ein Mischgebiet umgewandelt werden. Das haben Anwohner, aber auch die CDU und die Grünen im Stadtteil vorgeschlagen. „Wohnen und Gewerbe sind hier schon immer gemeinsam möglich gewesen“, sagen die Anwohner. In einem Mischgebiet wären andere, niedrigere Emissionen erlaubt als in einem reinen Gewerbegebiet.

Die Stadt möchte das aus genau diesem Grunde nicht. Bereits erfolgte Genehmigungen für bestimmte Gewerbebetriebe müssten überprüft werden, die Ansiedlung neuer Betriebe wäre fraglich. Mehr noch: Dortmund sagt, das Gebiet sei Industriegebiet. „Damit sind dort insbesondere Nutzungen mit höchstzulässigen Immissionen möglich.“