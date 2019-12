Symbolbild. Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit sind auch die Zahlen bei den Wohnungseinbrüchen in NRW wieder gestiegen. Nur ein Monatswert oder ein Trend?

Polizei Zahl der Wohnungseinbrüche in NRW steigt deutlich

Düsseldorf. Der anhaltende Rückgang der Wohnungseinbrüche in NRW scheint vorbei. Im Oktober stiegen die Zahlen sogar wieder kurzzeitig an.

Bei der Zahl der zeichnet sich nach langem Rückgang in Nordrhein-Westfalen ein Ende der positiven Entwicklung ab. So stiegen die Einbrüche zuletzt sogar wieder deutlich, wie aus Zahlen des Landeskriminalamts in Düsseldorf hervorgeht.

2020 Einbrüche wurden im vergangenen Oktober gezählt. Das waren insgesamt zehn Prozent mehr als im Vorjahresmonat als 1810 Fälle gemeldet wurden. In jeweils etwa der Hälfte der Fälle blieb es beim Versuch.

Polizei registriert mehr Gewalt-, weniger Diebstahls-Delikte

In anderen Kriminalitätsfeldern stiegen die Zahlen im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat ebenfalls. Die Gewaltkriminalität nahm im Vergleichszeitraum von 3830 auf 4060 Taten zu. Die schweren Sexualstraftaten wie Vergewaltigungen stiegen von 199 auf 217.

Raubüberfälle nahmen ebenfalls zu - wohingegen die gefährlichen und schweren Körperverletzungen auf offener Straße rückläufig waren (von 1230 auf 1200). Auch Taschen- und Fahrraddiebstähle gingen zurück.

Zahl der Wohnungseinbrüche ging zwei Jahre lang zurück

Zuvor hatte sich die Zahl der Wohnungseinbrüche binnen zwei Jahren fast halbiert. Die Zahl der Wohnungseinbrüche war im Jahresvergleich um fast ein Viertel (23,4 Prozent) auf 29.900 zurückgegangen und auf den niedrigsten Stand seit 1981 gesunken.

Der positive Trend hatte sich auch noch im ersten Halbjahr dieses Jahres fortgesetzt: Die Polizei registrierte rund 17 Prozent weniger Einbrüche als in der ersten Jahreshälfte 2018. Danach entwickelten sich die Monatszahlen uneinheitlich: Im Juli gab es einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat, im August dagegen einen Rückgang und im September stagnierte die Zahl. (dpa)