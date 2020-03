Daniel Nowak war auf der Suche – nach einem Gefühl von Gemeinschaft, nach einer Orientierung im Leben, nach Antworten auf seine Fragen. All das fand er bei den Zeugen Jehovas, die er heute beschreibt als eine „hochgradig gefährliche Sekte, die Menschen in ihrer Individualität und Persönlichkeit zerstört.“ Er ist Aussteiger und will als solcher aufklären. Dafür erzählt er seine ganz persönliche Geschichte, die vor 40 Jahren eine entscheidende Wendung nahm.

Doch zunächst einmal beginnt alles mit einer Kindheit, die überschattet ist vom Unglückstod des sechsjährigen Bruders. „Für meine Eltern ist das Leben stehen geblieben“, so Nowak. Sein Vater flüchtet sich in den Alkohol, seine Mutter wird depressiv. Zurück bleibt ein Kind, das sich nach Liebe sehnt. Der einzige Lichtblick in dieser dunklen Zeit ist für ihn die katholische Kirche. „Ich wollte schon immer Pfarrer werden“, sagt er. Während andere Kinder mit Lego-Steinen bunte Häuser bauen, spielt er mit einem kleinen Weihwassergefäß Messe. Sobald er alt genug ist, wird er Messdiener und hilft hingebungsvoll dem Küster bei seiner Arbeit.

Vom Katholiken zum Zeugen Jehovas

Ein überzeugter Katholik also, den scheinbar nichts so schnell aus der Bahn wirft. Und doch ist da eines Tages dieser eine Moment. „Ich weiß es noch ganz genau“, erzählt Nowak. „Wir sind nach Kevelaer gefahren und in einer Kirche habe ich mich auf die Bank gekniet, als plötzlich diese Frage kam: Ist das alles richtig?“ Er weiß nicht, wohin mit seinen Gedanken und dem langsam aufkommenden Zweifel. Bis sie irgendwann zufällig vor der Haustür stehen: nette Frauen, die scheinbar auf jede seiner Fragen eine Antwort mit der passenden Bibelstelle haben. Am Ende des intensiven Gesprächs laden sie ihn zu einem Bibelstudium ein. Zu diesem Zeitpunkt ist er 13 Jahre alt.

Es dauert nicht lange, bis in Nowak „ein Schalter“ umgelegt ist. Er glaubt, endlich „die Wahrheit“ gefunden zu haben: Gott hat einen Namen: Jehova. In der Schlacht von Harmagedon wird er zurück auf die Erde kommen, um alle ungläubigen Feinde zu vernichten. Anschließend werden alle Zeugen Jehovas auf der Erde das Paradies aufbauen, während 144.000 Auserwählte im Himmel herrschen. Doch wann es so weit ist, steht nicht so richtig fest. Mal sollte es 1914, dann 1975 passieren. „So wie die aufgehende Sonne immer mehr Details einer Landschaft zu erkennen gibt, bewirkt Gott zu der von ihm festgelegten Zeit, dass man Wahrheiten aus seinem Wort immer klarer verstehen kann.“ So erklären die Zeugen Jehovas selbst veränderte Glaubensansichten, darunter falsche Daten für den „Tag Jehovas“.

Taufe in einem Hallenbad

Was Nowak heute als „Indoktrinieren der blökenden Schafsherde“ beschreibt, gibt ihm als Jugendlicher Halt. Und so tritt er mit 14 Jahren gegen den Willen seiner Mutter aus der katholischen Kirche aus und lässt sich bei einem der riesigen Kongresse in einem Hallenbad zum Zeugen Jehovas taufen. „Wenn 60.000 Menschen aufstehen und applaudieren, macht das was mit einem“, betont er. Er spürt den Zusammenhalt der Gemeinschaft, findet in den älteren Männern eine Art Vaterersatz. „Zeugen Jehovas erkennen die jeweilige Schwäche eines Menschen und nutzen sie aus“, sagt er. Heute. Damals ist er sich zu hundert Prozent sicher, dass er an das Richtige glaubt und dafür auch das Richtige tut.

Denn als Zeuge Jehovas hat Nowak einige Aufgaben, 20 Stunden muss er im Monat seinen „Dienst“ verrichten. Dazu gehört neben dem Stehen in der Fußgängerzone das Wandern von Haustür zu Haustür, für ihn alles andere als peinlich. „Das war cool“, erzählt er. „Denn jedes Türknallen war die Bestätigung, dass wir Recht hatten.“ Wenn sich doch jemand auf ein Gespräch einlässt, weiß er genau, was er sagen soll. Denn: „Selbst studierte Theologen sind nicht so gut geschult, niemand ist dem argumentativ gewachsen.“ Jede jemals gestellte Frage werde gesammelt und besprochen, damit weltweit alle die gleiche Antwort darauf kennen. „So machen sie sich unangreifbar.“

Die Schriften der Zeugen Jehovas

Auch deshalb wird im wöchentlichen Wachturmstudium oder in der Predigtdienstschule das wortwörtliche Zitieren gelobt. Dass dabei Sätze „aus dem Zusammenhang gerissen“ oder „falsch übersetzt“ werden, erkennt Nowak nach eigener Aussage erst viel später. So wie schon der Name „Jehova“ selbst. „Dabei wird ignoriert, dass das hebräische Tetragramm eigentlich JHWH heißt und richtig ,Jahwe’ ausgesprochen wird.“ Als Jugendlicher aber studiert er fleißig die Schriften der Zeugen Jehovas. Muss er auch. Denn weist sein Text am Sonntagmorgen womöglich keine Markierungen oder Randnotizen auf, guckt ihn der Sitznachbar schräg von der Seite an.

Richtige Strafen wie das Sitzen in der letzten Reihe oder im schlimmsten Fall sogar den Gemeinschaftsentzug bekommt Nowak aber nie zu spüren, wie er sagt: „Dazu war ich viel zu gehorsam.“ Nur einmal, da überkommt ihn die Wut, und er wirft ein sogenanntes „Jugendbuch“ quer durch sein Kinderzimmer. „Ich habe mich langsam für das andere Geschlecht interessiert. Aber alles, was mit außerehelicher Sexualität zu tun hatte, war verboten“, erklärt er. Statt sich jedoch langsam zu distanzieren, beschäftigt er sich noch intensiver mit den Zeugen Jehovas.

Kein einfacher Ausstieg

Doch eines Tages, ausgerechnet im Schulunterricht, fällt es dem mittlerweile 19-jährigen Nowak wie Schuppen von den Augen. „Mein Lehrer hat an die linke Tafelseite die Mechanismen der NS-Zeit geschrieben“, erzählt er. „Darunter Gleichschaltung der Gehirne oder Massenveranstaltungen. Und je mehr er schrieb, desto mehr lichtete sich bei mir der Vorhang.“ Nach der Stunde erklärt er seiner Mutter, dass er nicht mehr zu den Zeugen Jehovas geht. „Daraufhin hat sie mir erst einmal eine Packung Zigaretten gekauft.“

Doch so einfach ist der Ausstieg nicht, darüber ist sich Nowak von Anfang an im Klaren. Also macht er sich kundig, liest Bücher und zieht seinen besten Freund zurate. Denn das ist sein großes Glück, wie er sagt: „Ich war immer gut vernetzt. Dadurch konnten sie nicht das bewirken, was sie eigentlich wollten: Dass ich mein soziales Umfeld aufgebe und zu große Angst vor dem Ausstieg habe.“ So schafft er es schließlich. Er erklärt seiner Ziehmutter Uschi, „dass er sich selbst die Gemeinschaft entziehe.“ Grammatikalisch falsch, aber Zeugen Jehovas-tauglich. Denn auf Grund einer solchen Aussage darf nur noch der Älteste mit ihm reden, der kurz darauf kapituliert.

Zeugen Jehovas erhalten Körperschaftsstatus

Danach fühlt sich Nowak „total befreit“, aber schnell kommen Zweifel. Nachts wacht er schweißgebadet auf und fragt sich, ob die Zeugen nicht doch Recht hatten. „Die Pawlowsche Konditionierung funktioniert. Auch wenn du weißt, dass du konditioniert wurdest.“ Dass 2006 die Religionsgemeinschaft den Körperschaftsstatus erhält, ist für ihn wie ein Schlag ins Gesicht. „Die Zeugen Jehovas erfüllen ein wichtiges Sektenkriterium, indem sie sagen: Nur wir haben die Wahrheit, neben uns gibt es nichts anderes“, erklärt er. Doch heute hat er Abstand gewinnen und dabei für sich Entscheidendes festhalten können: „Ich habe in der Zeit unschätzbare Erfahrungen gesammelt.“ Und sein Glaube? „Ich bin bekennender Christ.“ Doch auf der Suche ist er noch immer.

Das ist ein Artikel aus der Digitalen Sonntagszeitung – jetzt gratis und unverbindlich testlesen. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG