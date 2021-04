Party-Wanderung mit Bollerwagen? Das ist in NRW wegen der Corona-Regeln nicht erlaubt.

Corona-Regeln 1. Mai und Vatertag: Sind Wanderungen in NRW erlaubt?

NRW. 1. Mai, Muttertag, Vatertag – binnen weniger als zwei Wochen. Aber welche Corona-Regeln gelten in NRW für Wanderungen und Bollerwagen-Touren?

Bald ist 1. Mai – und keine zwei Wochen später folgt Vatertag an Christi Himmelfahrt. Dazwischen liegt der Muttertag. Aber dürfen Mai-Feiernde, Frauen-Trupps und Männer-Grüppchen mit Bollerwagen durch NRW ziehen, mit reichlich Alkohol im Gepäck?

Klare Antwort: Nein. Wanderungen sind am 1. Mai stark eingeschränkt – ebenso an Muttertag (9. Mai) und Vatertag/Himmelfahrt (13. Mai). Diese Grenzen setzt die aktuelle NRW-Corona-Schutzverordnung der Bollerwagen-Tour:

Kontaktbeschränkung:

Die wohl wichtigste Regel: "Partys und vergleichbare Feiern sind generell untersagt." Das gilt natürlich auch für (mobile) Partys in Wald und Feld. Zudem gilt die altbekannte Vorschrift: Es dürfen sich maximal zwei Hausstände treffen – mit höchstens fünf Personen plus Kinder. In Gebieten mit einer Inzidenz über 100 darf laut Bundesnotbremse sogar nur eine einzige hausstandsfremde Person dabei sein. Da würde die Party-Wanderung ohnehin zum lauschigen Spaziergang.

Sonderfall WG:

Wenn eine Gruppe als Wohngemeinschaft zusammenlebt, darf sie natürlich auch zusammen wandern (ohne dabei zu feiern). Denn für Mitglieder eines Hausstandes gelten keine Kontaktbeschränkungen oder Personengrenzen. Allerdings muss man sich auf Kontrollen gefasst machen...

Ausgangssperre:

Wer wandert schon nachts? Aber spätestens mit der Ausgangssperre in vielen NRW-Städten und -Kreisen sind Nachtwanderungen vom Tisch. Greift in einer Region (Inzidenz über 100) die Bundes-Notbremse, ist um 22 Uhr Schluss.

Einkehr:

Restaurants, Imbisse, Cafés und Kneipen bleiben dicht – das gilt auch für Biergärten. Der Außer-Haus-Verkauf ist aber erlaubt. Allerdings müssen die Wandernden zum Essen weiterziehen: Der Verzehr der gekauften Speisen und Getränke ist in einem Umkreis von 50 Metern verboten. Bußgeld: 100 Euro.

Alkoholverbot:

Im Januar war noch ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit geplant. Aber das wurde schnell wieder gekippt. Ein Bierchen in Ehren ist beim Wandern also drin!

Wandern in kleiner Runde:

Gar kein Problem! Lassen wir es am 1. Mai ruhig angehen. Lange Maiwanderungen machen auch zu zweit Spaß – oder in kleiner Runde als Haushalt plus Eins. Auch der Bollerwagen darf mit, solange es nicht zur "Party" wird.