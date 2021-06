29 Grad in NRW! Sonne vor langem Gewitter-Wochenende

Mit der Sonne in NRW ist Schluss: Ab Fronleichnam wird das Wetter ungemütlich. Es drohen starke Gewitter.

Wetter am Feiertag

Offenbach. Das lange Feiertags-Wochenende steht vor der Tür! Am Mittwoch ist es meist sonnig und warm. Aber Fronleichnam kippt das Wetter: Gewitter drohen.

Die Menschen in NRW können sich am Mittwoch auf viel Sonne und Temperaturen bis 29 Grad freuen – zumindest kurz. Der Tag sei zwar leicht bewölkt gestartet, aber es blieb trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Das werde sich später ändern: Im Münsterland und in Ostwestfalen sei ab nachmittags, in der Eifel ab abends mit lokalen Schauern oder Gewittern mit Starkregen und Hagel zu rechnen. Dabei kann es auch stürmisch werden.

Pünktlich zu Fronleichnam: Gewitter in NRW

Fronleichnam ist endgültig Schluss mit Sonnenschein. Pünktlich zum langen Feiertags-Wochenende verlässt das Hoch NRW und weicht einem gewittrigen Tief. Am Donnerstag dominieren teils starke Wolken. Vormittags sind vor allem im Westen einzelne Schauer drin. Ab Mittag droht überall Starkregen und Gewitter, teils unwetterartig und mit Sturmböen und Hagel. Es bleibt mit bis zu 27 Grad warm.

Das Spiel wiederholt sich laut der DWD-Vorhersage auch am Freitag und Samstag: Vormittags vereinzelte Schauer – zum Nachmittag hin steigt die Gefahr von lokalen starken Gewitter mit Platzregen. Mit bis zu 26 Grad bleibt es unangenehm schwül.

NRW-Wetter beruhigt sich erst nach Feiertags-Wochenende

Erst in der Nacht zum Sonntag beruhigt sich das Wetter wieder. Schauer und Gewittergefahr nehmen ab. Hoffen wir also auf einen versöhnlichen Abschluss eines verhagelten langen Feiertags-Wochenendes! (mit dpa)

