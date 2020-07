30-Jähriger soll in Soest gegen zwei Autos getreten haben

Soest. Ein 30-jähriger Mann soll am Sonntag in Soest gegen zwei geparkte Autos getreten haben. Er stand laut Polizei unter Drogeneinfluss.

Ein 30-jähriger Mann aus Soest hat offenbar am Sonntag (5.7.) in der Wiesenstraße gegen ein geparktes Auto getreten. Wie die Polizei mitteilt, gab ein Zeuge an, den Soester gegen 14.45 Uhr bei der Tat beobachtet zu haben. Als der Zeuge den Mann ansprach, sei dieser zum Parkplatz "Am großen Teich" gerannt. Dort habe der 30-Jährige ein weiteres Auto beschädigt.

Der Zeuge konnte den Verdächtigen im Bereich des Theodor-Heuss-Parks bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Soester stand laut Polizei unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein beschädigtes Auto auf dem Parkplatz "Am großen Teich" konnte allerdings nicht gefunden werden. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam.

Die Polizei bittet weitere Zeugen und den Eigentümer des möglicherweise beschädigten Autos vom Parkplatz "Am großen Teich" sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.