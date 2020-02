Lüdenscheid. Eine vermisste Frau aus Lüdenscheid ist tot aufgefunden worden. Jetzt ermittelt eine Mordkommission in dem Fall.

60-Jährige tot aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Eine seit Freitag vermisste Frau (60) aus Lüdenscheid ist am Dienstagmittag tot aufgefunden worden. Da ein Fremdverschulden in dem Fall nicht komplett ausgeschlossen werden kann, wurde laut Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Die Frau soll nun obduziert werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur DPA.

Frau aus Lüdenscheid in leerstehendem Haus entdeckt

Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Leiche der Frau aus Lüdenscheid an einem nicht weit von ihrem Wohnort entfernten leerstehenden Haus entdeckt worden. Knapp zwei Stunden zuvor hatte die Polizei noch eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Die Lüdenscheiderin hatte nach Angaben ihres Ehemannes am vergangenen Freitagabend das Haus in unbekannte Richtung verlassen, berichtet die Polizei. Am Sonntagmittag hatte er sie als vermisst gemeldet.