A-45-Brücke gesprengt: Wissing will maximal schnellen Neubau

Jubel in Lüdenscheid: A-45-Brücke erfolgreich gesprengt

Am 7. Mai 2023 wurde um 12:00 Uhr die Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid an der A45 gesprengt. Wir zeigen Fotos die Sprengung und vom Public Viewing.

Foto: Ina Fassbender / AFP