A1-Brücke Volmarstein ist jetzt wieder sechsspurig

Hagen. Die erste Hälfte der A1-Talbrücke bei Volmarstein ist fertig. Seit Donnerstagabend sind wieder drei Spuren je Richtung befahrbar.

Auf der viel befahrenen A1 kann das Nadelöhr Brücke Volmarstein bei Hagen wieder mehr Fahrzeuge aufnehmen. Auf dem ersten neugebauten Brückenbogen rollt der Verkehr seit 20 Uhr am Donnerstagabend dreispurig in beide Richtungen. Das haben das Verkehrsministerium NRW und die Planungsgesellschaft Deges mitgeteilt.

Bisher standen lediglich zwei Spuren in jeder Fahrtrichtung an der Stelle zur Verfügung, die täglich normalerweise 100.000 Fahrzeugen passieren. Die Anschlussstelle Volmarstein in Fahrtrichtung Bremen ist zunächst noch nicht geöffnet. Das soll erst nach einer Testphase erfolgen.

Neue A1-Brücke Volmarstein soll Mitte 2022 fertig sein

Die alte Talbrücke Volmarstein war mit zwei Brückenbogen vor 61 Jahren erbaut worden. Sie ist durch die hohe Verkehrsbelastung, insbesondere den starken Lkw-Verkehr marode. Jetzt gehen die Arbeiten mit dem Abriss des zweiten alten Brückenbogens und dem entsprechenden Neubau weiter. Die komplette Fertigstellung des Neubauprojekts wird für die Jahresmitte 2022 erwartet.

Die neue Talbrücke wird 285 Meter lang und 31 Meter breit sein. Beide Fahrtrichtungen Köln und Bremen haben danach drei Fahrstreifen sowie auch einen Standstreifen.

„Bereits jetzt, mit nur einer fertigen Brückenhälfte, können wir den Verkehrsteilnehmern bereits drei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung anbieten, um so für eine noch größere Entlastung auf der verkehrlich hochbelasteten A1 zu sorgen“, sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) in einer Mitteilung. (dpa)