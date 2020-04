A44: Fahrbahnsanierung zwischen Werl und Dortmund beginnt

Bauphase 2: Erneuerung der südlichen Autobahn, alle vier Fahrstreifen liegen auf der nördlichen Autobahnseite (Fahrtrichtung Dortmund). Bauphase 3: Umbau der Verkehrsführung; Anpassung der Nothaltebuchten. Bauphase 4: Erneuerung der nördlichen Autobahn, alle vier Fahrstreifen liegen auf der neu gebauten südlichen Autobahnseite (Fahrtrichtung Kassel). Bauphase 5: Nacharbeiten am Mittelstreifen; Rückbau der Mittelstreifenüberfahrten in Tagesbaustelle. Bauphase 6: Nacharbeiten am Seitenstreifen in Fahrtrichtung Kassel in Tagesbaustelle.