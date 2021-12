SIHK: A45-Sperrung bringt Region „in eine dramatische Lage“

Hagen. Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen fürchtet wegen der Sperrung der A45 um die Wettbewerbsfähigkeit einer ganzen Region.

Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) schlägt wegen der Sperrung der Autobahn 45 bei Lüdenscheid Alarm. In einem Offenen Brief wendet sie sich an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes und an NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, um auf die katastrophalen wirtschaftlichen Folgen im Märkischen Südwestfalen hinzuweisen und um schnelle Hilfe zu bitten.

Sperrung der A45 ist „ein schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort“

Die Sperrung, so heißt es in dem von SIHK-Präsident Ralf Stoffels und Hauptgeschäftsführer Ralf Geruschkat unterschriebenen Papier, sei „ein schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort Märkisches Südwestfalen“. Zusammen mit den „kaum erträglichen Auswirkungen eines über Jahrzehnte aufgebauten Investitionsstaus, dem jahrelangen Warten auf den Lückenschluss der A46 und den Hochwasserschäden an der Verkehrsinfrastruktur“ bringe die Vollsperrung der Sauerlandlinie „NRWs stärkste Industrieregion in eine dramatische Lage.

Die SIHK bittet die Landesregierung nachdrücklich um Unterstützung. Sie müsse die Verkehrssituation der Region jetzt „in den Fokus nehmen und die Bündelung aller Kräfte veranlassen, um die Probleme an der A45 bei Lüdenscheid so schnell und unbürokratisch wie möglich zu beheben“. Dazu sei „eine weitere Koordinierung und Abstimmung der Baulastträger – mindestens von Autobahn-GmbH und Straßen NRW – erforderlich“.

SIHK fordert „umfassende Infrastruktur-Offensive“

Zudem müsse es „eine umfassende Infrastruktur-Offensive“ für das Märkische Sauerland geben, um die zahlreichen zuvor schon bestehenden Einschränkungen zu beheben. Es gehe um „den Ausbau, die Modernisierung und die Beseitigung von Verkehrsengpässen bei allen Verkehrsträgern“. „Ansonsten befürchten wir eine dauerhafte Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Südwestfalen und der Handelsstandorte in der Region.“

Die Autobahn 45 ist wegen der zum Sicherheitsrisiko gewordenen Rahmedetalbrücke zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid Nord komplett gesperrt. An der Konstruktion der Brücke waren am vergangenen Donnerstag Verformungen festgestellt worden. Bis einschließlich Mittwoch ist die Brücke gesperrt. Seitdem herrscht Verkehrschaos in und um Lüdenscheid.

