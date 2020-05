Umfrage Ab 8. Juni dürfen Kinder in die Kitas - Was meinen Sie dazu?

Hagen. Alle Kinder dürfen ab 8. Juni wieder in Kitas und zu Tageseltern - aber mit Einschränkungen. Was halten Sie von der Entscheidung? Stimmen Sie ab!

Ab dem 8. Juni startet in Nordrhein-Westfalen wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kinder in Kitas und bei Tageseltern. Das hat die Landesregierung in Düsseldorf am Mittwoch beschlossen. Was ist Ihre Meinung dazu? Stimmen Sie ab!

Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte das bisher erst für September in Aussicht gestellt. Zuvor war kritisiert worden, dass es nur mindestens zwei Abschiedstage vor den Sommerferien in der Kita für jedes Kind geben sollte. Stamp hatte das als Szenario für den schlechtesten Fall genannt.

Seit Ausbruch der Pandemie durften in NRW nur Jungen und Mädchen mit Elternteilen aus systemrelevanten Berufen in die Kitas kommen. Vor einer Woche folgten weitere Kinder. Den allermeisten war aber eine Betreuung in Kita oder in der Tagespflege aus Schutzgründen verwehrt. (dpa)

