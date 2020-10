Abellio droht das Ende - so kurz und dramatisch muss man wohl zusammenfassen, was Bert Groenewegen, Finanzvorstand des niederländischen Mutterkonzerns „Nederlandse Spoorwegen“ sagt: Abellio macht in Deutschland fortlaufend Verlust, allein 2019 sind 32,7 Millionen Euro Miese angefallen, bei einem Umsatz von 534 Millionen Euro. Das will man nicht mehr tatenlos hinnehmen, seit zwei Jahren führe man ergebnislos Gespräche mit den deutschen Auftraggebern, mit denen man Verträge bis 2030 oder 2032 abgeschlossen hatte.

Die will Abellio nun offenbar so schnell wie möglich kündigen. Das NRC Handelsblad aus Rotterdam zitiert Groenwegen mit den Worten: „Wenn wir keine Lösung finden, müssen wir dies vorzeitig beenden. Unsere Auftraggeber verstehen, dass wir nicht zwölf Jahre lang Verluste hinnehmen wollen, das ist kein tragfähiges Modell“, so Groenwegen.

Denkbar ist ein Rückzug bereits zum Jahresende

Vor wenigen Wochen erst hatte das deutsche Handelsblatt berichtet, dass Abellio in Deutschland in die roten Zahlen gerutscht sei. „Wir werden nicht, koste es was es wolle, an unserer Position in Deutschland festhalten“, so Groenewegen zum NRC Handelsblad. Denkbar sei, so hatte bereits das deutsche Handelsblatt spekuliert, ein Rückzug bereits zum Jahresende. Größeres Chaos im Nahverkehr mit kurzfristig erheblichen Zugausfällen wäre mutmaßlich die Folge.

DIe NRW-Zentrale von Abellio in Hagen. Der rote Doppelpfeil recht über dem O ist übrigens das Signet der Niederländischen Eisenbahnen. Foto: Andreas Buck / Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Denn Abellio ist in Deutschland auf 50 Linien im Einsatz unter anderem in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Thüringen aktiv, den Großteil seines Netzes in Deutschland betreibt es allerdings im Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), wo täglich rund 80.000 Fahrgäste Züge von Abellio auf 15 Linien nutzen.

Unter anderem im Niederrhein-Netz (RE 19 Arnheim-Wesel-Düsseldorf, Wesel-Oberhausen-Wuppertal und Wesel-Bocholt sowie RB 35 Gelsenkirchen-Duisburg-Mönchengladbach), die Linien des RE 1 (Hamm-Essen-Köln-Aachen) und RE 11 (Düsseldorf-Essen-Dortmund-Paderborn-Kassel).

Seit Ende 2019 gehören auch die S-Bahnlinien S2 (Duisburg/Essen-Gelsenkirchen-Dortmund), S3 (Oberhausen-Essen-Hattingen), S9 (Recklinghausen/Haltern-Bottrop-Essen-Wuppertal) zum Netz, ebenso der RB 35 (Dortmund-Gelsenkirchen-Duisburg). Dazu seit langem die Züge von Essen über Hagen ins Sauerland (RE14/RE40/RB91).

Abellio sieht sich als Opfer der Umstände

Abellio sieht sich zum Teil auch als Opfer der Umstände: Rund 19,4 Millionen Euro habe man zahlen müssen, weil die eigenen Züge nicht pünktlich fuhren. Was aber nicht Abellio, sondern den zahlreichen Baustellen im deutschen Bahnnetz anzulasten sei. Die Baustellen indes werden in den kommenden Jahren eher mehr als weniger. Und damit auch die drohenden Verluste. Konsequenz: Rückzug aus dem deutschen Markt.

Falls das so kommt, bedeutet dies im besten Falle: Eine (teurere) Neuvergabe der Linien an einen anderen Betreiber, der vermutlich mit Handkuss die Lokführer und anderes Personal von Abellio übernehmen würde – und bei den Löhnen zumindest im Mangelberuf Lokführer eher drauflegen muss. Denn auch das hat Abellio die Bilanzen verhagelt: Die unerwartet hohen Lohnabschlüsse für die Lokführer – und mehr noch: Dass diese eher für mehr Freizeit als für mehr Geld optierten und daher Abellio gezwungen war, neues Personal auszubilden.

Vorteil für den VRR: Viele Züge gehören dem Verkehrsverbund

Vorteil für den VRR: bei den jüngeren Verträgen, die den RRX und die Neuvergabe der S-Bahnen betreffen, gehört das rollende Material dem VRR. Am Niederrhein hingegen stellt Abellio auch die Züge, vor allem die Triebwagen, die mit deutschem wie niederländischem Bahnsystem zurechtkommen, sind recht selten. Doch auch da ist ein Verkauf oder eine Übernahme durch einen neuen Anbieter denkbar. Er müsste dann „nur“ einen Betreiber mit Personal finden – und mit dem VRR Verträge schließen. Denkbar wäre ein Comeback von DB Regio, die sich dieses allerdings vermutlich teuer bezahlen ließe.

Nicht nur das Bahnhofsschild von Letmathe, auch der Haussegen bei Abellio hängt schief: Zug im klassischen Design des Unternehmens im Sauerland. Foto: Alexander Barth / IKZ

Bis heute kämpft Abellio mit einem zu geringen Personalbestand. So gehört zur Wahrheit eben auch: Es sind nicht nur die Baustellen, die Abellio erhebliche Bußgelder eingebracht haben. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 war es Abellio lange nicht gelungen, die neu übernommenen Linien S3 (Oberhausen-Essen-Hattingen) und RE 49 (Wesel-Essen-Wuppertal) mit ausreichend Personal auszustatten, hier kam es, ebenso wie auf der Linie Bochum-Gelsenkirchen immer wieder zu Zugausfällen wegen Personalmangels, vom Aufgabenträger VRR gab es eine Abmahnung für den einstigen Musterknaben.

Das ursprünglich in Essen gegründete Unternehmen wurde 2009 von der niederländischen Eisenbahn übernommen und hat im Bereich Nahverkehr einen Marktanteil von gut fünf Prozent. Solche Konstruktionen sind nicht ungewöhnlich. So ist auch die französische Staatsbahn mit ihrer Tochter Transdev auf dem deutschen Markt aktiv (Anteil 6,5%), die Italiener sind ähnlich groß wie Abellio. Ihre Tochter Netinara ist etwas größer als Abellio Deutschland. Umgekehrt hat die DB (Anteil am deutschen Regionalverkehr: rund zwei Drittel) ihre Auslandstochter Arriva, die sie ebenfalls gern loswerden möchte. Arriva fährt in 14 Ländern, übrigens auch auf etlichen Linien in den Niederlanden...