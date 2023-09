Acht Autos brannten - Dortmunderin (18) sitzt in U-Haft

Mehrere Nächte in Folge brannten am Dortmunder Zoo Autos. Nun sitzt eine 18-Jährige wegen des Verdachts auf Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Dortmund. Brandstiftung in sieben Fällen lautet der Vorwurf gegen eine junge Frau. Am Dortmunder Zoo standen an sieben Abenden Autos in Flammen.

An der Mergelteichstraße am Dortmunder Zoo und an der Straße "Am Rombergpark" sein Auto abzustellen, war zwischen dem 19. und 28. August keine gute Idee - zumindest nicht spätabends. Innerhalb dieses Zeitraums fingen an sieben Abenden acht Autos auf Parkplätzen Feuer.

Nun sitzt eine 18 Jahre alte Frau aus Dortmund seit Freitagnachmittag (1.9.) in Untersuchungshaft - wegen des Verdachts auf Brandstiftung in sieben Fällen. Es bestehe dringender Tatverdacht gegen sie, wie die Polizei Dortmund am Freitag mitteilt.

Ermittlungen der Polizei sowie eine Zeugenaussage hätten zu der Frau geführt.

Weitere Informationen zu der Festnahme will die Staatsanwaltschaft erst kommende Woche mitteilen.

Brennnende Autos auch in Dortmunder Gartenstadt: 175.000 Euro Sachschaden

Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, hielt sich die Polizei mit Informationen zu den Bränden am Zoo nach den ersten Vorfällen zurück.

In der Nacht zu Mittwoch (30.9.) hatten überdies drei Wagen an der Matthias-Grünewald-Straße in der nördlichen Dortmunder Gartenstadt gebrannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf um die 175.000 Euro. Auch hier vermutet die Polizei Brandstiftung, aber dennoch keinen Zusammenhang mit den Bränden am Zoo.

Feuerwehr in Dortmund – das könnte Sie auch interessieren:

(red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland