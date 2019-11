Affäre um Peterspfennig: Spendengelder sollen weiter fließen

Hagen. Auch das Erzbistum Paderborn und das Bistum Essen haben Spendengelder an den Vatikan übergeben.

Der Vatikan soll den sogenannten Peterspfennig zweckentfremdet haben, um eine Luxusimmobilie im Londoner Stadtteil Chelsea zu finanzieren. Papst Franziskus räumte den Finanzskandal ein und erteilte die Erlaubnis für Korruptionsuntersuchungen. Diese Zeitung hat beim Erzbistum Paderborn und dem Bistum Essen nachgefragt, ob sie die Spendengelder, die weltweit zum Fest Peter und Paul am 29. Juni gesammelt und anschließend dem Vatikan übermittelt werden, weiter erheben.

Wie das Erzbistum Paderborn mitteilte, wurden 2018 insgesamt 64.479,13 Euro an den Heiligen Stuhl weitergeleitet, 2019 waren es 55.913,62 Euro. „Das besagte Immobilienprojekt ist dem Erzbistum Paderborn nicht bekannt, lediglich aus der aktuellen Medienberichterstattung“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung von Pressesprecher Benjamin Krysmann.

Im Bistum Essen beziffert man die Spendengelder aus dem Jahr 2018 auf eine Höhe von 31.290,99 Euro. „Natürlich ist auch im Bistum Essen der Peterspfennig erhoben worden, das trifft wohl alle Bistümer weltweit“, so Sprecher Thomas Rünker. Sowohl das Erzbistum Paderborn als auch das Bistum Essen sehen den Peterspfennig als Ausdruck der Verbundenheit mit dem Papst sowie als Unterstützung der Aufgaben des Heiligen Vaters. Ein Verwendungsnachweis erfolge nicht und wäre, weil es sich um eine Spende handele, auch nicht angemessen, so das Erzbistum.

Eine Überlegung, ob der Peterspfennig aufgrund des Skandals 2020 ausgesetzt werden soll stünde auch im Bistum Essen derweil nicht an, man spreche Papst Franziskus aber Unterstützung zu.

Auch Generalvikar Klaus Pfeffer (Foto) äußerte sich auf Facebook. zu der Affäre: Er sehe in diesem Skandal die Bestätigung, dass radikale Reformen in der katholischen Kirche überfällig seien. „Tagtäglich bin ich mit den Anfragen und Zweifeln, mit Wut und Zorn von Gläubigen und Nicht-Gläubigen konfrontiert - und kann angesichts solcher Nachrichten wie dieser hier nur noch ratlos mit dem Kopf schütteln“, schreibt er. Papst Franziskus habe seiner Ansicht nach alle Unterstützung verdient, um die Missstände in der katholischen Kirche aufzudecken. Ihm sei es auch zu verdanken, dass jetzt offen und angstfrei Klartext gesprochen werden könne.