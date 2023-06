Alle Folgen und Foto-Galerien unserer großen Gartenserie

Ein Idyll ist zum Beispiel der Garten von Magdalene Fiebig in Eslohe. Wir stellen in unserer Serie viele Gärten vor.

Hagen. In unserer großen Gartenserie „Fest verwurzelt“ stellen wir Gärten aus der Region vor. Hier finden Sie alle Folgen und viele Bilder-Galerien.

Gärtnern ist gesund und macht glücklich. Gerade in Krisenzeiten tut es Seele und Sinnen wohl, etwas Wachsendes zu hegen. Doch jeder Garten ist anders und jeder Gärtner erst recht. Für unsere Serie öffnen Frauen und Männer in der ganzen Region ihre Gärten und verraten uns ihre Gartengeheimnisse. Hier finden Sie alle bereits erschienenen Folgen und die dazugehörigen Bilder-Galerien, die herrliche Einblicke in die Gärten der Region ermöglichen.

Die bereits erschienenen Artikel und Bilder-Galerien

Der Rosengarten: Zu Besuch bei Magdalene Fiebig in Eslohe, die ihre historischen Rosen mit Hingabe pflegt.

Wie die Gartenkultur nach Südwestfalen gekommen ist: Dr. Roswitha Kirsch-Stracke aus Wenden forscht über Freiraumgestaltung.

In den kommenden Tagen und Wochen können Sie sich auf die folgenden Folgen freuen:

Museumsgarten, Kräuterwerkstatt, Apotheke des lieben Gottes: Das Cultivarium am Kulturgut Schrabben Hof in Kirchhundem vermittelt altes und neues Gartenwissen.

Paradies mitten in der Stadt: Der historische Hoch- und Lustgarten an Haus Hövener in Brilon wurde bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts angelegt.

Vom Judasbaum zum Linsengericht: Der Bibelgarten an der Ev. Friedenskirche in Iserlohn-Letmathe stellt Pflanzen vor, die in der Bibel erwähnt werden.

Paradiesgärtlein: Das berühmte Mariengemälde aus dem Mittelalter vermittelt eine Vision des Paradieses: mit höchst irdischen Muttergottesblumen.

Der Garten als Sehnsuchtsort: In der bildenden Kunst sind Gärten höchst populär. Von Rubens über Monet bis Macke haben Maler in den Farben und Strukturen wohlangelegter Rabatten geschwelgt. Selbst der Kappes wird zum Bildmotiv.

