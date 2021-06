Das neue Altarbild des Künstlers Thomas Jessen für St. Clemens in Drolshagen und das große hängende Passionskreuz bilden eine Einheit. Aufgeklappt zeigt der Flügelaltar im Zentrum die Gürtelspende Mariens an den Apostel Thomas, im oberen Bereich die Passion. Links ist die hl. Veronika zu sehen, darüber die Christgeburt in Bethlehem. Der rechte Flügel ist der Auferstehung gewidmet mit leerer Grabhöhle und dem Zitat eines Caravaggio-Bildes, das zeigt, wie Thomas den Finger in die Wunde Christi legt.