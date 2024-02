Hagen. Buchhändlerin Dorothee Krug aus Hagen ist fasziniert von zwei Frauenschicksalen in dem Roman „Marschlande“ von Jarka Kubsova.

In dem Roman „Marschlande“ wird die Geschichte zweier Frauen aus zwei unterschiedlichen Jahrhunderten erzählt. Beide leben im Marschlande, einer Landschaft südöstlich von Hamburg. Dort lebte um 1580 Abelke Belken. Sie führte ein unabhängiges Leben als freie Bäuerin, ohne Familie auf einem großen Hof. Erfolgreich schaffte es die kluge Frau, sich und ihre Knechtschaft gut durch die entbehrungsreichen Zeiten zu führen. Damals war das sehr außergewöhnlich und wurde von den Menschen misstrauisch beäugt.

Dorothee Krug ist Mitinhaberin der Buchhandlung am Rathaus in Hagen. © WP Kleinrensing | KLEINRENSING, Michael

Die zweite Geschichte beleuchtet das Leben von Britta, einer modernen Frau, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in die Marschlande zieht. Sie hat ihre Karriere als Geologin für die Familie aufgegeben und fühlt sich fremd und alleine in der neuen Umgebung. Sie ist unglücklich in ihrer Ehe, mit ihrem Halbtagsjob, den sie vorwiegend im Homeoffice ausführt. Außerdem fehlt ihr die Stadt. Die heranwachsenden Kinder benötigen immer weniger ihre Hilfe und so vertieft sie sich weiter und weiter in die Geschichte von Abelke, die von den Honoratioren der Gemeinde um ihren Hof gebracht wird und daraufhin mutig ihr Recht fordert. Nach einer schlechten Ernte wird sie als Hexe angezeigt, gefoltert und verbrannt, ein Opfer der damaligen, von Männern geprägten Gesellschaft.

Südwestfalen liest Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Südwestfalen geben für unsere Redaktion wöchentlich Expertentipps zu Lieblingsbüchern und solchen, die es werden können.

Auf ihren langen täglichen Spaziergängen durch die raue und wilde Natur fasst Britta den Entschluss, ihr Leben zu verändern und sich aus den gesellschaftlichen Zwängen zu befreien. Und hier enden dann auch die Parallelen der beiden Frauenleben.

Mehr zum Thema

Mir hat dieser Roman sehr gut gefallen. Jarka Kubsova schreibt flüssig, eindringlich und fesselnd. Bildhaft beschreibt sie die karge Landschaft, die Charaktere der Frauen sind glaubwürdig und komplex. Das Thema ist aktuell, und es hat mich noch lange beschäftigt. Ein richtig guter Roman mit einem wichtigen Thema!

Jarka Kubsova: Marschlande. Das Cover des Romans © S. Fischer Verlage | S. Fischer Verlage

Jarka Kubsova: „Marschlande“ , S.Fischer Verlag, 320 Seiten, 24 Euro.

Die Bestseller