Schmallenberg. Kann man den Pollen mit der Flucht auf die Berge im Sauerland entfliehen? Eine Fachärztin sagt, was gegen Heuschnupfen hilft.

Es ist noch einen Monat hin bis zum kalendarischen Frühlingsbeginn. Aber Heuschnupfen-Betroffene spüren schon jetzt, dass die Natur in Bewegung ist: Die Pollen von Haselnuss und Erle sind unterwegs, triefende Nasen und tränende Augen sind die Folgen. Tanja Hardebusch ist Chefärztin für Allergologie an der Fachklinik Kloster Grafschaft in Schmallenberg und weiß, dass die Probleme mit Heuschnupfen wohl nicht kleiner werden.