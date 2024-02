Nachrodt-Wiblingwerde. Die vor vier Wochen komplett gesperrte Brücke in Nachrodt soll für Fußgänger und Verkehr bis 3,5 Tonnen heute wieder geöffnet werden.

Das bringt der Region endlich ein bisschen Entlastung: Die gesperrte Lennebrücke der Bundesstraße 236 in Nachrodt-Wiblingwerde soll an diesem Freitag ab 14 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden, allerdings nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Das teilte Birgit Tupat, Bürgermeisterin von Nachrodt-Wiblingwerde, dieser Zeitung auf Anfrage mit.

Die Landestraßenbaubehörde StraßenNRW erklärte in einer Mitteilung, dass im Laufe des Freitags Betonlegosteine beidseitig der Lennebrücke platziert würden, um die Durchfahrtsbreite auf 2,1 Meter einzugrenzen und so eine Überfahrt des Schwerverkehrs zu verhindern. Die aktuelle Umleitung bleibe für den Schwerverkehr bestehen.

An der Lennebrücke sind die Stabilisierungsarbeiten so weit vorangeschritten, dass die Brücke für die benannten Teilverkehre freigegeben werden kann. Die aktuell noch laufenden Stabilisierungsarbeiten werden mit Hochdruck weiter betrieben, so dass zeitnah die einstreifige Verkehrsfreigabe auch für LKW erfolgen kann.

Bei Missbrauch droht erneute Sperrung

Straßen NRW warnt aber: Sollte infolge der Teilfreigabe eine straßenverkehrswidrige Nutzung der Brücke von Fahrzeugen > 3,5 Tonnen erfolgen, muss die Brücke erneut für sämtliche Verkehrsteilnehmenden gesperrt werden. Die Brücke war vor vier Wochen kurzfristig gesperrt worden, weil sie als einsturzgefährdet galt. Sogar Fußgänger durften sie nicht mehr betreten. Das Weihnachtshochwasser hatte die Pfeiler stark beschädigt. Mit der Sperrung war der Ort förmlich in zwei Teile zerschnitten. Pendler mussten lange Umwege in Kauf nehmen. Die regionale Wirtschaft litt ebenfalls stark unter der Sperrung.