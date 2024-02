Hagen. Eine unabhängige Kommission soll Missbrauch in Westfalen, dem Rheinland und Lippe aufarbeiten. Vor 2025 wird sie aber kaum starten.

Keine Namen, keine Orte. Die Zahlen sind unzuverlässig: Die erste Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche in Deutschland lässt viele Fragen offen. Sie zeigt vor allem, dass die Aufarbeitung noch ganz am Anfang steht. Wie geht es jetzt weiter? Und was ist über die 251 Missbrauchsfälle in Westfalen bekannt? Das sind Fragen, die auch Ulf Schlüter, der Theologische Vizepräsident der Westfälischen Landeskirche, kaum beantworten kann. „Wir werden in den nächsten Monaten eine unabhängige regionale Aufarbeitungskommission für das Rheinland, Westfalen und Lippe aufbauen. Und wir werden ganz sicher sämtliche Personalakten in den Blick nehmen“, sagt er.