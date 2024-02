Im Dezember 2024 könnte das erste Höhen-Windrad der Welt an Land in der Lausitz ans Netz gehen und die Versorgungssicherheit mit Energie in Deutschland enorm erhöhen. So könnte es in einem bestehenden Windpark aussehen (Bild: Montage). Die Idee stammt vom Ingenieur und Professor Horst Bendix. Gefördert und finanziert wird das Vorhaben auch vom deutschen Staat über die Bundesagentur für Sprunginnovationen, Sprind. © SprinD | SprinD