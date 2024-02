Hagen. Lohengrin als Vogelhochzeit? Mein lieber Schwan! Was an der Neuinszenierung von Richard Wagners Oper in Hagen gut ist und was stört.

Richard Wagners „Lohengrin“ verhandelt einen epochalen Kulturkampf und gleichzeitig das multiple Scheitern von Erlösungsphantasien. Anders als im Märchen kriegen sich die Guten am Ende nicht. Das Theater Hagen stellt die beliebte Oper jetzt als Vogelhochzeit auf die Bühne. So entstehen schöne Bilder, aber die Interpretation wird dem komplexen Stoff bei weitem nicht gerecht. Musikalisch ist sie hingegen eine Reise wert. Das Publikum feiert die Inszenierung nach der Premiere am Samstag mit langem Beifall im Stehen und geworfenen Plüschschwänen für die Solisten.