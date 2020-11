Arzthelferinnen: Wenn Corona-Helden vergessen werden

Sie wurden zu Beginn der Pandemie als Helden des Corona-Alltags gefeiert. Mit Applaus von Balkonen und Standing Ovations im Deutschen Bundestag bedankte sich die Nation auch bei Medizinischen Fachangestellten (MFA) dafür, dass sie das öffentliche Leben aufrechterhielten. Die Politik stellte den Arzthelferinnen sogar Prämien in Aussicht.

„Von dem Beifall und den anerkennenden Worten ist nichts übrig geblieben“, sagt Dr. Thomas Keienburg über die vergessenen Corona-Helden. Der Mediziner aus Iserlohn, der zusammen mit seiner Kollegin Lisa Schwarzelmüller eine Hausarzt-Praxis in Iserlohn führt, will eine Lanze für „meine Damen“ und die anderen Medizinischen Fachangestellten im Land brechen. Er fordert Wertschätzung und Respekt.

Am Rande der Belastbarkeit angelangt

Derzeit macht in sozialen Netzwerken der Brief einer verzweifelten MFA an einen Radiosender die Runde. „Wir sind am Ende unserer Kräfte“ schreibt die Frau, ausgezehrt von pausenlosem Telefonklingeln, der peniblen Umsetzung von Corona-Auflagen im ohnehin schon hektischen Praxisalltag, von pöbelnden Patienten und überbordender Bürokratie. „Auch meine drei so zuverlässigen Mitarbeiterinnen sind am Rande der Belastbarkeit angelangt“, sagt Thomas Keienburg.

Seine Medizinischen Fachangestellten sind schon lange für den Hausarzt in der Iserlohner Heide tätig. Als sie ihre Jobs antraten, wurden sie noch als Sprechstundenhilfe oder Arzthelferin bezeichnet. In der Corona-Pandemie mussten sie den Praxisablauf komplett umstrukturieren, Corona-Tests in den Alltag aus Labor-, Organisations- und Verwaltungsarbeiten integrieren.

Verunsicherte Patienten haben mehr Fragen

Die Fragen verunsicherter Patienten sind seitdem mehr geworden, zudem müssen die Mitarbeiterinnen peinlich genau auf die Umsetzung der Schutzmaßnahmen achten. Dass sich beispielsweise auf den Fluren der ebenerdig liegenden Praxis trotz des geschaffenen „Einbahnstraßen-Systems“ tatsächlich keine Besucher begegnen.

Zu den Sprechstunden halten sich, wenn eben möglich, zeitgleich immer nur fünf Patienten in der Praxis auf - je einer in den beiden Behandlungsräumen, drei im Wartezimmer. Der Rest muss draußen warten, „viele Formalien wie die Ausstellung von Rezepten werden am Fenster geregelt“, sagt Thomas Keienburg und fragt sich, wie das erst werden soll, wenn die Kälte der kalten Jahreszeit oder heftige Niederschläge den Aufenthalt an der frischen Luft noch weiter erschweren.

Streitigkeiten vor der Praxis

Dr. Thomas Keienburg führt eine Hausarztpraxis in Iserlohn. Foto: andreas thiemann

Dabei hat die allgemeine Verunsicherung in Corona-Zeiten längst dazu geführt, dass „zunehmend auch die Nerven von Patienten blank liegen“, so Keienburg weiter: „Der Ton wird rauer. Auch Kollegen haben mir erzählt, dass es immer häufiger zu lautstarken Streitigkeiten kommt, wer nun an der Reihe ist.“

Praxisteam als Blitzableiter

Handfeste Auseinandersetzungen wie andernorts hat es vor Thomas Keienburgs Praxis zwar noch nicht gegeben. Aber: „Meine Damen sind immer mittendrin. Sie bekommen den Frust und Anspannung der Menschen unmittelbar ab.“ Das Praxisteam als Blitzableiter - auch wenn die von der Politik versprochene Grippeschutzimpfung für alle daran scheitert, dass die Lieferung der Impfdosen stockt.

„Medizinische Fachangestellte sind auch nur Menschen wie die Patienten“, sagt Thomas Keienburg. Auch sie haben angesichts steigender Infektionszahlen Sorgen, an Covid-19 zu erkranken. Ein Corona-Schnelltest könnte ihnen da helfen.

PCR-Test nur bei Symptomen

Doch lange fehlten Arzthelferinnen in der nationalen Teststrategie, jetzt könnten sie ein Mal pro Woche in den Genuss eines Schnelltests kommen. „Könnten“, sagt Thomas Keienburg, „die Tests sind nur schlecht zu bekommen und werden von den Kassen nicht 1:1 erstattet, weil die Preise wegen der starken Nachfrage in die Höhe schnellen.“ Und der genauere, aber deutlich teurere PCR-Test bleibe ihnen verwehrt, wenn sie keine Symptome haben. Keienburg: „Wo bleibt da die Wertschätzung?“

Gestiegener bürokratischer Aufwand

Corona-Tests haben durchweg für höhere Arbeitsbelastung in den Praxen geführt. „Ein riesiger bürokratischer Aufwand“, sagt Thomas Keienburg. Die Kassenärztliche Vereinigung habe gemäß der unterschiedlichen Anspruchsberechtigten verschiedene Abrechnungsverfahren installiert. „Weil sich die Bestimmungen laufend ändern, müssen meine Damen immer wieder nacharbeiten.“

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und der Verband medizinischer Fachberufe haben soeben in einer Erklärung „Respekt und Rücksichtnahme“ für Praxisteams gefordert. Das Verhalten gegenüber dem Personal werde in vielen Praxen „immer fordernder und aggressiver“, so Hannelore König, Präsidentin des Verbandes medizinischer Fachberufe. „Viele Medizinische Fachangestellte sind mittlerweile am Limit.“

Rücksichtnahme statt Aggression

Zusammen mit KVWL-Vorstandsvorsitzender Dirk Spelmeyer appelliert sie: „Anstelle von Frustration, Angst und Aggression sind Verständnis, Umsicht und Rücksichtnahme die Gebote der Stunde.“

Hausarzt Thomas Keienburg schließt sich dem gerne an. Er hofft einfach, dass die Medizinischen Fachangestellten im Land nicht mehr den ganzen Unmut von Patienten abbekommen. „Ja“, sagt er, „es kommt immer wieder vor, dass diejenigen, die zuvor bei meinen Damen ihren Unmut freien Lauf gelassen haben, dann bei mir in der Sprechstunde handzahm sind.“