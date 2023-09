Aufruf zu Jagd auf „Kinderentführer“ - Polizei warnt: Fake!

Lüdenscheid/Meinerzhagen. Ein Autofahrer aus Lüdenscheid wollte am Donnerstag einem Kind helfen. Ein anderer Autofahrer wähnte einen Pädophilen am Werke und schritt ein.

Ein Autofahrer aus Lüdenscheid ist Opfer einer Hetzjagd auf sozialen Medien geworden. Er wollte am Donnerstag in der Lüdenscheider Innenstadt einem weinenden Kind helfen. Doch nun ermittelt die Polizei in einem Fall von Selbstjustiz - nicht gegen ihn, sondern gegen einen Passanten.

„Kinderentführer gesucht bitte melden wenn ihr ihn sieht. Umgebung lüdenscheid.“ Auf diversen WhatsApp und auf Instagram kursiert seit Donnerstag diese Warnung - in der hier zu sehenden Schreibweise - vor einem angeblichen Pädophilen. Nicht nur das Gesicht des Mannes ist zu sehen, auch das Kennzeichen seines Wagens. „Hierbei handelt es sich um eine Falschmeldung!“, stellt die Polizei am Freitagabend klar. Erst da war ihr das Ausmaß des Falles bewusst geworden, wie ein Sprecher auf Anfrage erklärte.

Mann will Kind helfen - ein anderer beschimpft ihn als „pädophile Sau“

Bei der Polizei ist man sich sicher: „Hier ist die Hilfsbereitschaft eines Menschen gründlich missverstanden worden“, sagt Sprecher Marcel Dilling. Auf der Wiesenstraße in Lüdenscheid hatte am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Autofahrer gestoppt, nachdem ihm ein weinendes Kind am Straßenrand aufgefallen war. Er stieg aus, „erkundigte sich nach seinem Befinden und bot an, es ein Stück mit zu dessen Wohnanschrift zu nehmen“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Das Kind, laut Polizei zehn Jahre alt, „willigte ein und stieg freiwillig selbstständig ein.“ Dann wurde es wild.

„Sekunden später hielt ein Pkw vor dem Mann“, berichtet die Polizei. Ein 35-Jähriger aus Lüdenscheid „stieg aus, beleidigte den Fahrer massiv als ‘pädophile Sau’, spuckte ihm ins Gesicht und trat massiv gegen eine Tür des Autos.“ Das Kind sei zwischenzeitlich ausgestiegen, der Angegriffene habe sich vor weiteren Attacken gefürchtet und sei davon gefahren - „direkt zur nächsten Polizeiwache“, wie Polizeisprecher Dilling am Freitagabend berichtete. Die war nur wenige Hundert Meter vom Ort des Geschehens entfernt. Der Angreifer wiederum haben seinerseits per Telefon die Polizei alarmiert.

Polizei zum Vorfall in Lüdenscheid: Keine Hinweise auf ein Vergehen an einem Kind

„Es haben sich nach eingehender Prüfung der Polizei keine Hinweise auf ein Fehlverhalten des hilfsbereiten Mannes ergeben“, teilt die Kreispolizei am Freitag mit. Daher sehe die Polizei keinen Grund, gegen diesen Autofahrer zu ermitteln. Vielmehr habe der Strafanzeige gegen den 35-Jährigen gestellt, wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung.

Auf der Facebook-Seite der Polizei wird das Dilemma des Falles deutlich. So kommentiert ein User: „Ein fremdes Kind ansprechen und ins Auto laden. Sowas geht gar nicht.“ Ein anderer entgegnet: „Dann ist es wohl heute sicherer, niemandem mehr zu helfen.“

Warnaufruf auf WhatsApp im gesamten Märkischen Kreis

Für Polizeisprecher Dilling steht außer Frage, dass den bisherigen Erkenntnissen nach der 35-Jährige überreagiert hatte. „Das Gewaltmonopol liegt bei der Polizei“, sagt Dilling. Selbstjustiz dulde man nicht. „Es stellt sich die Frage, ob es nicht möglich gewesen wäre, die Situation einzufrieren und auf das Erscheinen der Polizei zu warten, statt die Fäuste sprechen zu lassen“, meint Dilling.

Welch’ weite Kreise der Fall schon gezogen hat, fiel der Polizei erst am Freitagnachmittag auf. Da habe eine Frau sich auf einer Polizeiwache in Meinerzhagen - gut 20 Kilometer von Lüdenscheid entfernt - nach der Sache erkundigt, die sie auf einem WhatsApp-Kanal aufgeschnappt hatte, wie Dilling berichtete. Sinngemäß habe sie laut Dilling die Polizisten gefragt, ob sie sich Sorgen machen müsse vor einem Pädophilen in der Region.

„Viele der verdächtigen Situationen erweisen sich als unbedenklich“

Auf ihrer Warnmeldung hat die Polizei alle identifizierenden Angaben zu dem Mann gepixelt. Details zu ihm kommuniziert sie zudem nicht, „um ihn zu schützen“, wie Polizeisprecher Dilling erklärte. Deshalb warnt die Polizei ausdrücklich, die genannten Postings weiter durch "teilen" in Umlauf zu bringen.

Dass man hingucken sollte etwa beim „verdächtigen Ansprechen von Kindern“, das ist im Grundsatz wünschenswert, rät die Polizei: „Grundsätzlich gilt im Verdachtsfall immer, die Polizei zu informieren“, heißt es in einer Empfehlung der Kreispolizei. So sehr Nachrichten über Pädophilen-Netzwerke und brutale Übergriffe auf Kinder die Sorgen befeuerten: „Erfreulicherweise erweisen sich viele der verdächtigen Situationen im Nachhinein als unbedenklich!“, teilt die Polizei mit.

Weitere Tipps für Eltern zum Schutz von Kindern, die die Polizei gibt:

Im besten Fall sprechen Sie regelmäßig ohne konkreten Anlass mit Ihrem Kind darüber, dass es nicht mit fremden Personen mitgehen oder in fremde Fahrzeuge einsteigen darf.

Verdeutlichen Sie Ihrem Kind, dass es nur dann mit anderen Menschen mitgehen darf, wenn Sie es ausdrücklich genehmigt haben.

Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, dass es Ihnen darüber berichtet, wenn es zum Mitgehen oder Mitfahren aufgefordert wurde.

Erklären Sie Ihrem Kind, dass es nicht an fremde Fahrzeuge herantreten oder sich hineinbeugen sollte: Machen Sie Ihrem Kind klar, dass es völlig in Ordnung ist einfach weiterzugehen, falls es von Fremden angesprochen wird.

Wichtig ist, dass Ihrem Kind klar sein sollte, dass nicht jeder Autofahrer, der nach dem Weg fragt, eine mögliche Gefahr darstellt.

Üben Sie ruhig mit Ihrem Kind höflich auf bestimmte Fragen zu antworten: „Fragen Sie einen Erwachsenen, ich weiß das nicht!“, bevor es einfach weiter geht.

Sagen Sie Ihrem Kind, dass es sich sofort und energisch wehren und laut schreien darf, wenn jemand das Kind festhält und mitnehmen will. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es in so einem Fall versuchen soll, ganz schnell zu anderen Leuten zu laufen.

