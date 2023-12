Ausgezeichnet: Die WESTFALENPOST gewinnt fünf Zeitungspreise

Hagen. Bei den European Newspaper Awards erhält die WESTFALENPOST gleich fünf Auszeichnungen.

Beim renommierten Zeitungspreis „European Newspaper Award“ wird die WESTFALENPOST gleich mehrfach ausgezeichnet. Für die Berichterstattung über die Sprengung der A-45-Brücke erhält die WP den Preis in der Kategorie „Titelseite und Titelgeschichte einer regionalen Tageszeitung“. Die Mantelredaktion hatte über die lang ersehnte Sprengung am 7. Mai dieses Jahres mit großem Aufwand berichtet. Wegen der Bedeutung für unsere Region entschied sich das Team, fast die gesamte Titelseite mit einem Bild der zusammengesackten Brücke zu bespielen und im Innenteil mit Artikeln aus unterschiedlichen Blickwinkeln eine Doppelseite zu gestalten. Für das Design der Doppelseite war Mediengestalterin Diana Leboch verantwortlich, die Titelseite hat Catharina Buchholz gestaltet.

Die stilisierte Ruhr überzeugt

Eine weitere Auszeichnung geht an die Lokalredaktion Wetter/Herdecke in der Kategorie „alternatives Storytelling“. Die Redaktion hat im Sommer eine Doppelseite mit Freizeittipps erstellt. Der Clou: Die stilisierte Ruhr mit dem Harkort- und dem Hengsteysee verläuft quer über die Seite. Entstanden ist ein luftiges und informatives Gemeinschaftswerk der gesamten Lokalredaktion, gestaltet von Grafiker Sascha Kertzscher.

3500 Bewerbungen

Das ist noch nicht alles. Die Digitale Sonntagszeitung der WP heimst drei Preise ein. In der Kategorie „Titelseite und Titelgeschichte einer regionalen Tageszeitung“ überzeugte die Sonntagszeitung mit den Themen ADHS bei Erwachsenen sowie Wasserknappheit. Einen Preis gibt es zudem in der Kategorie Visualisierung für die Aufbereitung des Themas Minimalismus (siehe rechts).

Am Newspaper Award nahmen in diesem Jahr 136 Zeitungen aus 22 europäischen Ländern teil, es gab 3500 Einreichungen in 20 Kategorien. Der Award gehört damit zu den größten Zeitungsdesign-Wettbewerben weltweit. Die Preise werden im Juni nächsten Jahres im historischen Rathaus in Wien vergeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland