Junger Raser (21) überholt Polizei – 100km/h zu schnell

Erwitte. Mit mehr als 100 km/h über der zulässigen Geschwindigkeit hat ein Autofahrer eine zivile Polizeistreife überholt. Nicht sein erstes Vergehen.

Mit einer Geschwindigkeit von 172 Stundenkilometer hat ein 21 Jahre alter Autofahrer auf der Landstraße 748 in Richtung Lippstadt eine Kolonne mit mehreren Fahrzeugen überholt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Kolonne befand sich nach Polizeiangaben ein ziviles Polizeifahrzeug, das die Geschwindigkeitsüberschreitung in der Tempo-70-Zone messen konnte und die Verfolgung des rücksichtslosen Fahrers aufnahm.

Beim Überholmanöver soll der 21-Jährige eine Sperrfläche sowie eine durchgezogene Linie überfahren haben. Die Beamten konnten den Mann aus Anröchte stoppen. Bei der Kontrolle des jungen Rasers stellten sie fest, dass dieser bereits mehrfach seinen Führerschein abgeben musste – so auch in diesem Fall.