Autofahrerin zeigt Mittelfinger und wird geblitzt – Anzeige

Herscheid. Schlechtes Timing: Eine Autofahrerin hat einer Radarkontrolle im Märkischen Kreis den Mittelfinger gezeigt. Die Kamera hielt den Moment fest.

Eine Autofahrerin ist am Montagabend auf der L696 bei Herscheid geblitzt worden. Ihren Unmut verlieh die Frau Ausdruck, indem sie den Beamten den Mittelfinger zeigte. Zu ihrem Pech löste die Kamera genau in dem Moment aus, weil sie zu schnell fuhr, wie die Kreispolizei mitteilte. Das in solchen Fällen übliche Verwarngeld in Höhe von 20 Euro rücke angesichts des Mittelfingers in den Hintergrund, heißt es in der Meldung.

Fünf weitere Mal seien die Frau und ihr Beifahrer „provokativ langsam“ an der Messstelle vorbeigefahren – mal winkend, mal grinsend. Einmal habe der Beifahrer dem Radarwagen mit einer Bierdose zugeprostet. Auf der Rückbank saß ein Kind im Grundschulalter.

Fahrerin gibt Mittelfinger zu – Polizisten zeigen sie an

Ein Streifenwagen aus Plettenberg rückte zur Unterstützung an. Ein Alkoholtest fiel negativ aus. Bei der Befragung hätten sich die Frau und ihr Beifahrer zunächst in Widersprüche verstrickt, letztlich aber zugegeben, den Mittelfinger gezeigt zu haben. Die Polizisten zeigten sie wegen Beleidigung an.

Von den 154 kontrollierten Fahrzeugen waren am Montag 15 zu schnell. Ein Autofahrer fuhr mit 109 Stundenkilometern, erlaubt sind laut Polizei an der Messstelle lediglich 50. (red)

