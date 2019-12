Baby in Müllsack: Lange Haft für Mutter aus Kierspe

Eine 31 Jahre alte Mutter aus Kierspe, die im vergangenen Juni ihre neugeborene Tochter in einen Müllsack gelegt und ausgesetzt hatte, ist am Montag vom Hagener Schwurgericht wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer fünfeinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. „Die Angeklagte hat im Laufe der Schwangerschaft die Entscheidung gegen das Kind und für die Beziehung zu ihrem Freund und für ihr Familienleben getroffen“, so der Vorsitzende Richter Marcus Teich in der Urteilsbegründung.

Das Strafmaß übersteigt die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn hatte vier Jahre gefordert, die Verteidigung sah zweieinhalb Jahre als angemessen an. Das Neugeborene hatte seinerzeit nur mit „viel Glück“ (Richter Teich) überlebt. Bei der Operation der stark blutenden Sauerländerin in einem Krankenhaus war aufgefallen, dass die zierliche Frau kurz zuvor entbunden hatte. Polizeibeamte fanden daraufhin auf dem Grundstück der 31-Jährigen den zugeknoteten Müllsack mit dem stark unterkühlten Baby. Noch rechtzeitig. Das Mädchen lebt mittlerweile in einer Pflegefamilie. Einem Gutachter zufolge hat es keine bleibenden körperlichen Schäden davongetragen.

Mutter aus Kierspe verspürte Drucksituation

Nach Auffassung des Schwurgerichts hat die Persönlichkeitsstruktur der Angeklagten die Tat stark begünstigt. „Sie kann keine Konflikte austragen und stellt eigene Bedürfnisse hintenan“, so Richter Teich. Nach der Geburt des ersten Kindes und auftretenden Schwierigkeiten im Familienleben müsse sich die Frau eingeredet haben, dass ihr Lebenspartner sie bei einer zweiten Schwangerschaft verlasse. Eine solche Drucksituation, „dass ihre Beziehung, ihre Familienstruktur und ihr Leben durch ein zweites Kind zerstört würde“, habe es objektiv nie gegeben. Teich: „Es hat sich ganz viel in ihrem Kopf abgespielt.“

Nachdem ihr klar geworden sei, dass sie weiteren Nachwuchs erwarte, hat die 31-Jährige nach Überzeugung des Gerichts den Entschluss gefasst, diesen nicht haben zu wollen. „Sie lehnte dieses Kind ab“, so Richter Teich. Die Frau habe den Tod des Mädchens billigend in Kauf genommen, als sie es in den Müllsack legte und diesen verknotete.“

Auch am letzten Verhandlungstag sitzt die 31-Jährige wie ein Häuflein Elend auf der Anklagebank und muss immer wieder schluchzen. Man sehe, wie sie unter dem Geschehenen leidet, sagt Richter Teich, aber: „Sie hat sich strafbar gemacht gegenüber einem Neugeborenen, dem wehrlosesten und schützenswertesten Opfer überhaupt.“

Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre gefordert

Oberstaatsanwalt Haldorn attestierte der nicht vorbestraften Angeklagten in seinem Plädoyer zwar eine „persönliche und finanzielle Überlastung“, der Schilderung der gelernten Verkäuferin, dass das am 14. Juni 2019 auf der Toilette entbundene Kind tot geboren wurde, wollte er aber nicht folgen: „Als sie das Neugeborene auf dem Arm trug, hätte sie erkennen müssen, dass es atmet“, sagte der Jurist. Zudem hätte sie ihre Schwangerschaft vor anderen Menschen geleugnet. „Wenn es tatsächlich eine Totgeburt war – dann hätte sie es nach der Entbindung jedem sagen können.“

Auch die Verteidigerin der Angeklagten, Julia Kusztelak, sprach in ihrem Schlussvortrag von einer „sehr schlimmen, kaum zu verstehenden Tat“ durch einen Menschen, der als liebevoll und harmoniesüchtig beschrieben wird. Eine Frau, die nach der Geburt des ersten Kindes von ihrem Verlobten emotional vernachlässigt und massiv unter Druck gesetzt worden sei, bloß nicht noch einmal schwanger zu werden. Für den Fall habe der Hilfsarbeiter mit dem Ende der Beziehung gedroht. „Zu der persönlichen Überlastung kam auch noch eine finanzielle nach einem Hauskauf“, so die Anwältin. „Überladen mit Verantwortung und völlig überfordert mit der Situation hat sie die Schwangerschaft verdrängt und vor anderen verleugnet.“