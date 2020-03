Nach dem lebensgefährlichen Balkonsturz in Altena wurde der 26-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Altena. Bei Reparaturarbeiten ist ein 26-Jähriger in Altena von einem Balkon gefallen und hat sich lebensgefährlich verletzt.

Ein 26-Jähriger ist im sauerländischen Altena etwa zehn Meter von einem Balkon in die Tiefe gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei am Montagabend bei Reparaturarbeiten von dem Balkon gefallen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Zuvor hatte der WDR berichtet. (dpa)